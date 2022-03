Informacja o odwołaniu wyjazdu pojawiła się na profilu Nowego Teatru na Instagramie. Przekazała ją również na swoim profilu aktorka Maja Ostaszewska . "Informujemy, że Nowy Teatr odwołuje wyjazd ze spektaklem Krzysztofa Warlikowskiego 'Odyseja. Historia dla Hollywoodu' do Moskwy na festiwal Złota Maska. Odwołanie naszej podróży jest oczywiste z uwagi na brutalną wojnę, jaką Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie. To zarazem przykre, bo każdy ma swoich 'przyjaciół Moskali', a w rosyjskim teatrze mamy ich wielu" - podkreślono w komunikacie.

Dodano, że są "to osoby, które nie popierają Putina i jego nieludzkiej imperialnej polityki, przeciwnie, swoją działalnością niezłomnie i wbrew wszystkiemu od lat próbują scalać Rosję z Europą". "Liczymy na to, że nasi 'przyjaciele Moskale' pokonają zło i zbudują u siebie lepszy, demokratyczny świat. Życzymy wam tego z całego serca! A teraz wybaczcie, ale nie możemy przykładać ręki do putinowskiej fikcji normalności. Do zobaczenia jak najszybciej!" - napisano.

"Odyseja. Historia dla Hollywoodu": O czym opowiada spektakl?

Premiera międzynarodowej koprodukcji (obok Nowego Teatru współproducentem spektaklu został m.in. paryski Theatre de la Colline) odbyła się 4 czerwca 2021 r. "Odyseja. Historia dla Hollywoodu" to mozaika spajająca wątki i motywy antycznego eposu Homera z prozą Hanny Krall ("Powieść dla Hollywoodu" i "Król kier znów na wylocie") oraz innych XX-wiecznych tekstów.



"Wędrówka od Homera i jego bohatera Odysa do Hanny Krall i jej bohaterki Izoldy, Żydówki, która przez całą wojnę dokonywała czynów godnych Odysowych zmagań, aby uratować męża. Dwie wielkie awantury: jedna związana z pierwszą wojną ludzkości, czyli zdobyciem Troi i druga, będąca rezultatem drugiej ze światowych wojen. I my dzisiaj, co mamy z tym wszystkim wspólnego? Dokąd chcielibyśmy powrócić?" - czytamy w opisie zamieszczonym na stronie teatru.

Spektakl dedykowany jest zmarłemu w kwietniu 2021 r. Zygmuntowi Malanowiczowi, który miał zagrać Odysa. W tej roli występuje Stanisław Brudny. W obsadzie znaleźli się też m.in. Maja Ostaszewska , Magdalena Cielecka , Jacek Poniedziałek , Agata Buzek , Andrzej Chyra , Ewa Dałkowska , Bartosz Gelner i Małgorzata Hajewska-Krzysztofik . Za scenariusz odpowiadają Krzysztof Warlikowski i Piotr Gruszczyński, za scenografię i kostiumy - Małgorzata Szczęśniak, a za muzykę - Paweł Mykietyn.



Maja Ostaszewska poinformowała w środę na Instagranie, że zapewniła dach nad głową trzem Ukrainkom - Darii, Elenie i dziewczynce Wice.

"Od pierwszego dnia napaści na Ukrainę spały jedna noc w łóżkach, resztę spędziły w schronach w metrze i podróży. Były tak wykończone, ze najpierw zabrałam je do moich rodziców, żeby odpoczęły, zjadły, zagrzały się. Teraz są już pod naszą opieką w Warszawie" - napisała aktorka, dodając, że w czwartek, wspólnie z aktorką Magdaleną Różczką "przenosimy dziewczyny do mieszkania, w którym będą mogły zatrzymać się na dłużej".

