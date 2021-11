Nowy "Pitbull" Patryka Vegi już w kinach [obsada, zwiastun]

Kontrowersyjny reżyser Patryk Vega wkracza do kin ze swoim trzecim "Pitbullem" . Zekranizowane historie warszawskich policjantów i opowieści z przestępczego półświatku, skradły serca wielu Polaków. Pewne jest, że najnowszy "Pitbull" gwarantuje dawkę silnych emocji. Czy to wystarczy, by zachwycić polskich widzów?

Nowy "Pitbull": Ojciec kontra syn. Fabuła

Produkcja z 2021 roku opowiada o losach policjanta Jacka Goca "Gebelsa" (w tej roli Andrzej Grabowski ) z wydziału do spraw zabójstw. Zostaje mu przydzielone karkołomne śledztwo; złapanie przestępcy, który podłożył ładunek wybuchowy na stację paliw. W wyniku wybuchu zginął policyjny saper.

Reklama

Następnie Vega przenosi widzów w czasie do współczesności. Minęły lata od tragedii na stacji benzynowej. Tutaj reżyser porusza wątek syna "Gebelsa". Jarek (Sebastian Dela), to student politechniki, który wraz z kolegami uskutecznia ryzykowną metodę szybkiego i stosunkowo "łatwego" zarobku. Studenci dokonują włamań do posiadłości bogatych ludzi. Niestety młode rzezimieszki zostają przyłapane na gorącym uczynku.

"Gebels" staje przed niezwykle trudną decyzją - albo będzie surowym policjantem aresztującym przestępcę, albo kochającym ojcem, który uchroni własnego syna?

Filmowa seria "Pitbull"

Najnowszy "Pitbull" jest kontynuacją słynnej, filmowej serii Patryka Vegi , na na którą składają się: "PitBull" (2005 rok), "Pitbull. Nowe porządki" (2016ok) i "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" (2016 rok). Film "Pitbull. Ostatni pies" (2018 rok) wyreżyserował Władysław Pasikowski.

W najnowszej produkcji główne role graj: Andrzej Grabowski , Przemysław Bluszcz , Tomasz Dedek, Jan Błachowicz, Sebastian Dela.

Instagram Post

Rys historyczny "Pitbulla"

Historia filmu jest oparta na faktach. Dzięki zgromadzonej dokumentacji, ukazującej działalność radomskiego "gangu karateków", udało się odtworzyć minione wydarzenia. Ta grupa przestępcza zamordowała między innymi małżeństwo Jaroszewiczów.



Postać konstruktora bomb także jest prawdziwa. To tym mężczyzną inspirował się Patryk Vega, przygotowując swój film. Reżyser odbył z nim wielogodzinne rozmowy, które przyczyniły się do powstania najnowszego "Pitbulla". Vedze udało się przeprowadzić wywiad z twórcą materiałów wybuchowych po odsiedzeniu przez niego wyroku 25 lat pozbawienia wolności. Niedawno mężczyzna został ponownie aresztowany za zabójstwo dwóch osób. Dokonał tego przestępstwa jeszcze w czasie trwania rozmów z Patrykiem Vegą.

Film "Pitbull" można w polskich kinach oglądać od 11 listopada 2021.



Wideo "Pitbull" (2021): Zwiastun

Czytaj również:

Mateusz Damięcki miał raka jądra. "Było mi wszystko jedno"

Barbara Kurdej-Szatan: Sieć komórkowa komentuje wypowiedź aktorki



Ale pomyłka! To on jest najseksowniejszym mężczyzną świata