Nowy film Agnieszki Holland wywoła w Polsce burzę? Już zwiastun może namieszać

Długo wyczekiwana, międzynarodowa produkcja to nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia. To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę.

Zobacz zwiastun filmu "Franz Kafka!

Film "Franz Kafka" zostanie premierowo zaprezentowany podczas jubileuszowej 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, a następnie pokazany na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie będzie walczył o Złote Lwy. Do polskich kin trafi 24 października.

Reklama

"Franz Kafka": O filmie

Franz Kafka - młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru - zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami.

Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.