Nowy film Agnieszki Holland wywoła w Polsce burzę? Już zwiastun może namieszać
Witajcie w jego świecie. Prezentujemy polski zwiastun "Franza Kafki" - najnowszego filmu wielokrotnie nagradzanej na całym świecie reżyserki Agnieszki Holland ("Kobieta samotna", "W ciemności", "Obywatel Jones").
Długo wyczekiwana, międzynarodowa produkcja to nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia. To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem. Reżyserka podąża śladami swojego bohatera, budując z najważniejszych momentów jego życia niezwykłą mozaikę.
Zobacz zwiastun filmu "Franz Kafka!
Film "Franz Kafka" zostanie premierowo zaprezentowany podczas jubileuszowej 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, a następnie pokazany na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie będzie walczył o Złote Lwy. Do polskich kin trafi 24 października.
Franz Kafka - młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru - zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami.
Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.