Nowi Avengers później w kinach. Disney przedstawił kalendarz premier

"Avengers: Doomsday" miało pierwotnie wejść na ekrany kin 1 maja 2026 roku, natomiast "Avengers: Secret Wars" 7 maja 2026 roku. Fani i dziennikarze wskazywali, że zaledwie rok na zdjęcia i postprodukcję tak ogromnego filmu to za mało, by wprowadzić do kin dzieło na zadowalającym poziomie. Tym bardziej że plotki mówiły o nieskończonym scenariuszu oraz ciągle rozrastającej się obsadzie.

Kiedy zobaczymy nowe widowiska z serii "Avengers"?

"Avengers: Doomsday" zostali przeniesieni na 18 grudnia 2026 roku. Z kolei "Secret Wars" ukażą się 17 grudnia 2027 roku. Miesiąc ten wybrano w związku z dobrym wynikiem finansowym, jaki zrobił w nim "Spider-Man: Bez drogi do domu" w 2021 roku.

Co jeszcze planuje Disney? Nowe premiery studia

Diseny podał także daty premier thrillera "The Dog Stars" Ridleya Scotta i sequela komedii "Diabeł ubiera się u Prady". Pierwszy, którego gwiazdą jest Jacob Elordi, wejdzie do kin 27 marca 2026 roku.

Z kolei kontynuacja komedii o bezwzględnej redaktorce naczelnej poczytnego magazynu modowego przejęła datę osieroconą przez "Avengers: Doomsday" - ukaże się 1 maja 2026 roku. Jako Miranda Priestly powróci Meryl Streep.