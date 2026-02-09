Krótki spot nie zdradza szczegółów fabuły filmu. Prezentuje tytułowego łowcę nagród i jego małego towarzysza, którzy przemierzają śnieżną planetę w zaprzęgu tauntaunów - futrzastych jaszczurów z planety Hoth, które widzowie znają z filmu "Imperium kontratakuje". W tle słuchać natomiast narratora, któremu głosu użyczył Sam Elliott.

"Mandalorian i Grogu" to kontynuacja serialu serwisu Disney+, który ukazywał się w latach 2019-2023. Jego akcja rozgrywała się kilka lat po wydarzeniach przedstawionych w "Powrocie Jedi". Fabuła skupia się na losach jednego z najemników Mandalorian, przemierzającego Zewnętrzne Rubieże - miejsce, w którym po upadku Imperium kwitnie bezprawie.

"Mandalorian" doczekał się trzech sezonów, liczących łącznie 24 odcinki. Produkcja otrzymała 15 nagród Emmy, a także nominację do Złotego Globu za najlepszy serial dramatyczny w 2021 roku.

"Mandalorian i Grogu". Twórcy i data premiery

Za reżyserię "Mandaloriana i Grogu" odpowiada Jon Favreau, twórca serialu. W rolach głównych zobaczymy Pedra Pascala, Sigourney Weaver, Jeremy'ego Allena White'a i Johny'ego Coyne'a.

Film trafi do kin 22 maja 2026 roku.