"No Hard Feelings": Jennifer Lawrence i gwiazdy musicalów

Jennifer Lawrence w filmie "No Hard Feelings" wcieli się w postać nieodpowiedzialnej kobiety, która zostaje zatrudniona przez bogatą parę do tego, by zaczęła spotykać się z ich synem introwertykiem. Jak informuje portal "Deadline", Matthew Broderick wcieli się w rolę ojca chłopaka. Role matki i syna przypadły zaś w udziale Laurze Benanti ("Life & Beth") oraz Andrew Barthowi Feldmanowi ("High School Musical: Serial").



Zdjęcia mają rozpocząć się już wkrótce. Premiera kinowa została zaplanowana na 16 czerwca. Reżyserem filmu jest Gene Stupnitsky ( "Grzeczni chłopcy" ), który zresztą wraz z Johnem Phillipsem napisał scenariusz.

Co ciekawe, większość obsady filmu Stupnitsky'ego ma doświadczenie musicalowe. Matthew Broderick zdobył nagrodę Tony za najlepszą rolę męską w musicalu "How to Succeed in Business Without Really Trying" ("Jak osiągnąć sukces w biznesie bez większego wysiłku") z 2005 roku. Laura Benanti to laureatka nagrody Tony dla najlepszej aktorki za rolę w musicalu "Gypsy" - a dokładniej w jego wznowieniu z 2008 roku. W sumie na jej koncie jest aż pięć nominacji do tej nagrody. Z kolei Andrew Barth Feldman to gwiazda Broadwayu. Nie wiadomo jednak, czy ich umiejętności wokalne zostaną w tej produkcji wykorzystane.

Czego można spodziewać się po filmie? Z pewnością nieokrzesanego humoru. Już teraz wiadomo, że obraz studia Sony otrzyma klasyfikację R. Widzowie poniżej siedemnastego roku życia będą mogli go zobaczyć jedynie w towarzystwie starszego opiekuna.