Zmarł Christian Juttner, dziecięcy aktor z lat 70.

Christian Juttner, który wystąpił w filmach "Powrót z Góry Czarownic", "Chcę trzymać cię za rękę" i "Rój" zmarł 29 listopada 2024 roku z przyczyn naturalnych w swoim domu w Yucca Valley w Kalifornii. Informacja została przekazana mediom dopiero kilka dni temu. O śmierci mężczyzny poinformowała jego córka, Aidan Juttner, w rozmowie z The Hollywood Reporter. Aktor zostawił pogrążoną w smutku wspomnianą Aidanę, matkę Marlene, byłą żonę Ann, córkę Ryan, syna Lucasa i siostrę Shelley. Miał 60 lat.

Pasję do aktorstwa już za młodu zaszczepiła w nim matka. W 1972 roku zadebiutował na ekranie w epizodycznej roli w serialu "Bewitched". Kilka lat później występował jako Teddy w pierwszym sezonie "The Bionic Woman". Zagrał również w szeregu filmów, spośród których warto wymienić "Wonder Woman", "The Rookies" czy "Ironside". Można było go zobaczyć również w siedmiu odcinkach "Magicznego świata Disneya".

W filmie "Chcę trzymać cię za rękę" z 1978 roku w reżyserii Roberta Zemeckisa, Juttner wcielił się w Petera Plimptona, młodego chłopaka oczarowanego muzyką grupy The Beatles. Jego bohater miał fryzurę stylizowaną na podobieństwo tej noszonej muzyków i był zdeterminowany, by zobaczyć koncert ukochanej grupy podczas The Ed Sullivan Show w 1964 roku.

W ostatnich latach życia Christian Juttner prowadził własną hutę szkła w Santa Clarita w Kalifornii.

Aktor został pożegnany przez kolegę z planu filmu "Powrót z Góry Czarownic", Ike Eisenmanna:

"Z przykrością dowiedziałem się, że zmarł Christian Juttner, jeden z moich współpracowników "w "Powrót z Góry Czarownic". Był niesamowitym aktorem i jednym z najmilszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkałem. RIP 'Dazzler'".