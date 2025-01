Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness: byli małżeństwem przez 27 lat

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness o rozstaniu po 27 latach małżeństwa poinformowali we wrześniu 2023 roku. Informację przekazali w napisanym wspólnie oświadczeniu:

"Nasza podróż ulega teraz zmianie, zdecydowaliśmy się oddzielnie kontynuować nasz indywidualny rozwój".

Choć od tamtego czasu minął ponad rok, para nadal formalnie jest małżeństwem. Przyczyną odkładania rozwodu w czasie jest brak intercyzy; para nie zdecydowała się na jej podpisanie, a aktor dorobił się ogromnego majątku w trakcie ich związku. To, jak twierdzi jeden z informatorów portalu Daily Mail, uznaje się na główny powód dalszej separacji:

"Jednym z najważniejszych powodów, dla których jeszcze nie złożyli pozwu, jest to, że nigdy nie mieli intercyzy. Kiedy się pobrali, myśleli, że to będzie na zawsze. Kto tego nie robi? W tamtym czasie żadne z nich nie spodziewało się, że kariera Hugh tak się rozwinie. Ponieważ nie było intercyzy, a on dorobił się fortuny podczas ich małżeństwa, ten rozwód nie będzie łatwy. Stawka jest wysoka. Trzeba dopracować wiele szczegółów, w grę wchodzą ogromne pieniądze".

Ten sam informator podał również, że parze zależy na tym, by uczynić to rozstanie jak najłatwiejszym. Wiadome jest jednak, że dawni małżonkowie nie są już przyjaciółmi:

"Hugh i Deborra-Lee nie są już przyjaciółmi. Zachowują się wobec siebie serdecznie, ale robią to tylko ze względu na swoje dzieci. Bo Hugh bardzo troszczy się o Avę i Oscara".

Hugh Jackman jest już w nowym związku

Niedawno aktor został zauważony u boku Sutton Foster. Na zdjęciach wykonanych przez paparazzi widać, że wybrali się na kolację do restauracji. Dostrzeżono również, że trzymali się za ręce. Para poznała się podczas pracy przy broadwayowskim musicalu "The Music Man". Od 2020 roku ich relacja się zacieśniała. Wiedzieli o niej koledzy z branży, lecz szanowali ich prywatność.

"Wielu ludzi na Broadwayu o tym wiedziało, ale zachowywaliśmy dyskrecję, ponieważ oboje są wspaniałymi ludźmi. Wszyscy szanowali ich prywatność [...] Teraz są naprawdę szczęśliwi. Wizerunek Hugh jako najmilszego faceta w Hollywood sprawia, że nie wie, jak sobie z tym poradzić" - podało źródło "US Weekly".

Żadne z nich nie potwierdziło jednak pogłosek o relacji. Ogłoszenie ich związku z pewnością jeszcze bardziej utrudniłoby kwestie rozwodowe.

"Punktem wyjścia dla każdego rozwodu bez intercyzy jest 50 procent wszystkich aktywów i gotówki, więc aktora może czekać duża wypłata dla Deborry. [...] Sprawy mogą stać się bardzo brzydkie i bardzo kosztowne" - podano na portalu Radar Online.

