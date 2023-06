"Nimona": Chloe Grace Moretz w produkcji Netfliksa! Jest zwiastun

"Nimona": Opowieść o akceptacji

Jedną z najciekawszych premier wydaje się "Nimona". Ekranizacja popularnej powieści graficznej ND Stevensona (odpowiedzialnego m.in. za nową wersję przygód She-ry w serialu animowanym "She-Ra i księżniczki mocy") przedstawia historię zmiennokształtnej nastolatki i rycerza, który został oskarżony o zbrodnię, której nie popełnił. Pełną przygód i humoru opowieść o akceptacji docenili i czytelnicy, i krytycy - za pracę nad "Nimoną" uhonorowano go nagrodą Cartoonist Studio Prize oraz nagrodą Eisnera.

Ekranizacja perypetii Nimony, zrealizowana przez Nicka Bruno i Troya Quane, ma zadebiutować na Netflix jeszcze w 2023 roku. Głosu głównym postaciom użyczą Chloë Grace Moretz (Nimona), Riz Ahmed (Ballister Boldheart), Eugene Lee Yang (Ambrozjusz Złotobiodry). W filmie usłyszymy również Frances Conroy, Lorraine Toussaint, czy RuPaul Charlesa.

Chloë Moretz należy do najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia. Już od najmłodszych lat była zachęcana do aktorstwa przez starszego brata, Trevora, dzięki któremu bardzo wcześnie rozpoczęła karierę. W 2005 roku zadebiutowała na dużym ekranie w remake'u horroru "Amityville" z 1979 roku. Mimo trudnego dla tak małego dziecka tematu, młodziutka aktorka poradziła sobie doskonale. Reżyser filmu, Andre Douglas, wspominał później, że dziewczynka miała do zagrania bardzo skomplikowaną scenę: musiała zwisać ze szczytu wysokiego na 18 metrów domu i przejść po jego dachu. Zabezpieczało ją tylko parę linek i uprząż. Choć początkowo towarzyszył jej lęk, już po chwili bawiła się świetnie i bez strachu przechadzała się na wysokości.

Głośny debiut przyniósł jednak następne nieszablonowe propozycje. Zanim aktorka skończyła 17 lat, zagrała w aż pięciu remake’ach znanych horrorów: trzy lata po "Amityville" można było zobaczyć ją w filmie grozy "Oko" , następnie jako młodziutką wampirzycę w głośnym "Pozwól mi wejść", zagrała także u boku Johnnego Deppa w filmie "Mroczne cienie" , a w 2010 roku powierzono jej tytułową rolę w nowej ekranizacji kultowej powieści Stephena Kinga, "Carrie" .



Największą rozpoznawalność przyniosła jej rola superbohaterki w zwariowanym filmach "Kick-Ass" i "Kick-Ass 2" , gdzie nastoletnia Chloë Grace tłucze dorosłych złoczyńców na kwaśne jabłko. Passa odważnych ról i niesztampowego wizerunku Moretz trwa nieprzerwanie do dziś.

Zdjęcie "Nimona" / Netflix

