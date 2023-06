Popularna aktorka kończy 60 lat. Najlepszą rolę w karierze zagrała... nago

Na początku kariery Helen Hunt grywała głównie w produkcjach telewizyjnych. Zadebiutowała w 1973 r. w filmie "Pioneer Woman", jednak jej pierwszą poważną rolą była postać tytułowa w dramacie "The Miracle of Kathy Miller" (1981). Przełomem w jej karierze okazała się rola w filmie Francisa Forda Coppoli "Peggy Sue wyszła za mąż" (1986). W 1991 r. aktorka otrzymała angaż do serialu "Szaleję za tobą", który przyniósł jej ogromną popularność oraz wiele nagród, m.in. American Comedy Awards, nagrody Emmy oraz Złote Globy.

W komedii "Dziewczyny chcą się bawić" (1985) Hunt stworzyła ekranowy tercet z Sarah Jessiką Parker i Shannen Doherty. Wcieliły się w postaci szkolnych koleżanek, które są fankami programu tanecznego "Dance TV". Gdy producenci ogłaszają nabór nowych tancerzy, dziewczęta postanawiają przystąpić do konkursu...

W katastroficznym dramacie "Twister" (1996) Helen Hunt wspólnie z Billem Paxtonem wcielili się w duet naukowców badających zależności rządzące jednymi z najpotężniejszych sił natury - tornadami. "Twister" przeszedł do historii amerykańskiego kina jako pierwszy hollywoodzki obraz, który ukazał się na płycie DVD; Hunt otrzymała zaś za swą rolę nominację do MTV Movie Awards.

W 1998 roku Hunt zdobyła Oscara, nagrodę Złotego Globu oraz Screen Actors Guild Award za rolę w filmie Jima Brooksa "Lepiej być nie może" , gdzie grała u boku Jacka Nicholsona.

Helen Hunt: Czego pragną kobiety?

Dramat "Cast Away - poza światem" (2000) był filmem jednego aktora (Tom Hanks otrzymał za ten obraz Oscara), jednak reżyser Robert Zemeckis był pewien, że choć postać narzeczonej głównego bohatera nie pojawia się w zbyt wielu scenach, wymaga bardzo dobrej aktorki, która potrafiłaby zwrócić na siebie uwagę. Wspomnienia Chucka o Kelly - małe zdjęcie w zegarku, który dała mu przed feralnym lotem - pomagają mu nie załamać się na wyspie.



"Obecność Helen przewija się przez cały film, gdyż to właśnie pamięć o Kelly jest jedyną rzeczą, która utrzymuje Chucka przy życiu" - mówił Zemeckis.

Jednym z najbardziej znanych filmów Helen Hunt pozostaje komedia "Czego pragną kobiety" (2000), gdzie partnerowała Melowi Gibsonowi - mężczyźnie, który odkrywa u siebie niezwykły dar - słyszy myśli większości kobiet, z którymi się styka. No i zakochuje się w swojej szefowej.



"Helen jest oryginalna. To modelowa rola, by pokazać jaka może być kobieta - silna, pewna siebie i wrażliwa. Wybrałam ją do [tej] roli ze względu na jej wrodzoną siłę i inteligencję. Pomyślałam sobie, że to będzie ciekawe zadanie wtargnąć do jej głowy" - tłumaczyła reżyserka Nancy Meyers.

"Podaj dalej" (2000) to kolejna rola, którą Hunt zagrała zaraz po oscarowej kreacji w "Lepiej być nie może". Wcieliła się tu w postać Arlene - matki samotnie wychowującej synka Trevora (Haley Joel Osment z 'Szóstego zmysłu"), który z inicjatywy swego nauczyciela (Kevin Spacey), wymyśla oryginalną akcję "Podaj dalej".



"Arlene chce być dobrą matką dla Trevora" - mówiła aktorka. "Dla synka próbuje uporać się z nałogami, które zniszczyły jej życie. Ale nałogu nie jest tak łatwo się pozbyć... " - dodawała Hunt.

Helen Hunt: Nago w każdej scenie filmu

W kostiumowym dramacie "Porządna kobieta" (2004) na podstawie sztuki Oscara Wilde'a Helen Hunt oglądaliśmy w roli femme fatale o wątpliwej reputacji - Stelli Erlynne, do której zaleca się jowialny milioner. Okazuje się jednak, że kobieta nie przyjechała na włoskie wybrzeże w poszukiwaniu nowych kochanków, ale by odnaleźć kogoś ze swojej tajemniczej przeszłości.

Grając seks-terapeutkę w dramacie "Sesje" (2012), pojawiała się nago niemal w każdej scenie. "Helen zagrała fenomenalnie (...) Udało jej się pokazać bohaterkę w taki sposób, że w którymś momencie przestajemy widzieć w niej seks-terapeutkę, a dostrzegamy wrażliwą kobietę" - chwalił Hunt producent filmu.



Aktorka przyznała zaś, że kręcenie scen erotycznych było dla niej... zabawne. "Dorosły mężczyzna pragnący przeżyć swój pierwszy raz to sytuacja, w której tkwi humor. Kiedy boimy się czegoś, czego jednocześnie bardzo chcemy, czasem dochodzi do śmiesznych sytuacji" - mówiła Hunt.

Helen Hunt: Na Oscary w sukience z sieciówki

Podczas oscarowej gali w 2013 roku Helen Hunt pozowała fotoreporterom w szafirowej sukni z trenem... z popularnej "sieciówki" H&M. Niedrogą jak na hollywoodzkie standardy suknię (wycenia się ją na ok. 650 dol.) zestawiła z kosztowną biżuterią - jej diamentowa kolia i bransoletki były warte 700 tys. dolarów. "To była najładniejsza sukienka, jaką udało mi się znaleźć. Poza tym jest ekologiczna, a jej producent jest partnerem Global Green" - powiedziała Hunt w wywiadzie dla telewizji E!.

W ostatnim czasie kariera Hunt mocno przystopowała. To efekt między innymi tego, że w latach 2014-2017 w ogóle nie pojawiała się na ekranie. Gdy już wróciła do grania w filmach, to kolejne produkcje nie odnosiły specjalnych sukcesów. Były wśród nich takie filmy, jak: thriller "I See You" (2019), kryminał "Nocny stróż" (2020) oraz dramat "How It Ends" (2021).



Aktorka powróciła ponadto to roli, która przyniosła jej sławę. Pojawiła się jako Jamie Buchman w nowym sezonie "Mad About You". Partnerowała jej oczywiście druga z kultowego gwiazd serialu z początku lat 90. - Paul Reiser.