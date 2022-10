"Nieznajomi": Powstaje nowa wersja "uśpionego hitu" z 2008 roku

W poszukiwaniu pomysłów na to, co by tu nakręcić jeszcze raz, kino zaczyna sięgać po coraz nowsze produkcje. Tym razem padło na thriller „Nieznajomi” z 2008 roku, w którym w rolach głównych wystąpili Liv Tyler i Scott Speedman. Zdjęcia do jego remake’u rozpoczęły się na Słowacji, a za kamerą stoi nie byle kto, bo Renny Harlin („Szklana pułapka 2”, „Na krawędzi”).

Zdjęcie Liv Tyler / Clemens Bilan / Getty Images