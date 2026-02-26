Bożena Dykiel zmarła 12 lutego 2026 roku. Była aktorką filmową, telewizyjną i teatralną, a jej kariera trwała ponad pięć dekad. Wystąpiła między innymi w "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy, serialu "Alternatywy 4" Stanisława Barei, "Nic śmiesznego" Marka Koterskiego i "Awansie" Janusza Zaorskiego. Od 2003 roku wcielała się w Marię Ziębę w popularnym serialu "Na Wspólnej". Zniknęła z niego po 4000. odcinku, który wyemitowano w kwietniu 2025 roku. Powodem tej decyzji były problemy zdrowotne aktorki.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Wzruszające słowa rodziny

Msza żałobna odbyła się w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po jej zakończeniu kondukt przeszedł na Cmentarz Powązki Wojskowe, gdzie Dykiel spoczęła wśród uznanych przedstawicieli polskiej kultury.

Podczas kazania ksiądz przeczytał list od najbliższej rodziny aktorki. "Bożena Dykiel - znakomita aktorka. Dla nas przede wszystkim ukochana żona, mama i babcia. Była wspaniałym, cudownym i ciepłym człowiekiem. Dbała o wszystkich. Jak zawsze uśmiechnięta. Była słońcem, naszym słońcem, które o wiele za wcześnie zgasło. Bożenko, bardzo Cię kochamy i strasznie tęsknimy" - usłyszeli zebrani.

Dźwięki telefonów przerwały pogrzeb Bożeny Dykiel

Jak podaje "Super Express", w czasie uroczystości doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Kilkukrotnie rozlegały się dźwięki dzwonka telefonów komórkowych. Trwały tak długo i były tak głośne, że ksiądz przerwał w pewnym momencie mszę i zwrócił uwagę zebranym.