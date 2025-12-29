Reklama

Nieprawdopodobne, jak bardzo się zmienił. Wszystko dla jednej roli!

Oprac.: Patrycja Otfinowska
1 godz. 4 minuty temu

Nicolas Cage, znany ze zróżnicowanych ról tym razem przeszedł kolejną przemianę na potrzeby filmu "Madden”. Produkcja opowiada o życiu i sukcesach legendarnego trenera Johna Maddena, który na zawsze odmienił historię futbolu amerykańskiego.


Urodzony jako Nicolas Kim Coppola, aktor wywodzi się z jednej z najsłynniejszych filmowych dynastii. Nicolas Cage od lat zachwyca widzów nieoczywistymi rolami w takich filmach jak "Zostawić Las Vegas" czy "Dzikość serca". Mało kto jednak wie, że aktor łączy swoją karierę z wyjątkową, skomplikowaną historią rodzinną, w której znalazło się także miejsce dla polskich wątków.  

Tym razem aktor postawił na całkowitą metamorfozę -  w najnowszym filmie aż trudno rozpoznać uwielbianego aktora. 

"Madden": co wiemy o filmie?

Fabuła filmu "Madden" skupi się na życiu Johna Maddena, który legendarnego trenera i nauczyciela strategii futbolowych. Osiągnął szczyt w swoim zawodzie, gdy w 1976 roku prowadzona przez niego drużyna Raiders zwyciężyła podczas Super Bowl. W późniejszym czasie rozpoczął współpracę ze studiem gier EA Sports, pomagając w projektowaniu ruchów cyfrowych graczy. Z czasem został także nieocenionym komentatorem futbolu amerykańskiego. 

Już teraz możemy zapowiedź świeżą zapowiedź filmu, w którym Nicolas Cage przeszedł zaskakująca metamorfozę. Dzięki charakteryzacji, aktorowi przybyło kilka kilogramów i aż trudno uwierzyć, na kogo patrzymy. W filmie będziemy mogli oglądać także takie ikony jak: Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn, Sienna Miller i Shane Gillis.   

Film trafi na platformę Prime Video 26 listopada 2026 roku. 

