Nieprawdopodobne, jak bardzo się zmienił. Wszystko dla jednej roli!



Urodzony jako Nicolas Kim Coppola, aktor wywodzi się z jednej z najsłynniejszych filmowych dynastii. Nicolas Cage od lat zachwyca widzów nieoczywistymi rolami w takich filmach jak "Zostawić Las Vegas" czy "Dzikość serca". Mało kto jednak wie, że aktor łączy swoją karierę z wyjątkową, skomplikowaną historią rodzinną, w której znalazło się także miejsce dla polskich wątków.

Tym razem aktor postawił na całkowitą metamorfozę - w najnowszym filmie aż trudno rozpoznać uwielbianego aktora.

"Madden": co wiemy o filmie?

Fabuła filmu "Madden" skupi się na życiu Johna Maddena, który legendarnego trenera i nauczyciela strategii futbolowych. Osiągnął szczyt w swoim zawodzie, gdy w 1976 roku prowadzona przez niego drużyna Raiders zwyciężyła podczas Super Bowl. W późniejszym czasie rozpoczął współpracę ze studiem gier EA Sports, pomagając w projektowaniu ruchów cyfrowych graczy. Z czasem został także nieocenionym komentatorem futbolu amerykańskiego.

Już teraz możemy zapowiedź świeżą zapowiedź filmu, w którym Nicolas Cage przeszedł zaskakująca metamorfozę. Dzięki charakteryzacji, aktorowi przybyło kilka kilogramów i aż trudno uwierzyć, na kogo patrzymy. W filmie będziemy mogli oglądać także takie ikony jak: Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn, Sienna Miller i Shane Gillis.

Film trafi na platformę Prime Video 26 listopada 2026 roku.