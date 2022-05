Losy rodziny von Trappów nie byłyby znane, gdyby nie sięgnęli po nie twórcy z Brodwayu. To oni sięgnęli po wydane w 1949 roku wspomnienia Marii Augusty von Trapp i zrobili z nich scenariusz musicali. Ten z kolei szybko doczekał się filmowej adaptacji. W nagrodzonym pięcioma Oscarami filmie "Dźwięki muzyki" rodzinę von Trappów poznajemy u progu II wojny światowej. Do domu kapitana marynarki wojennej Georga von Trappa, wdowca samotnie wychowującego siedmioro dzieci, trafia Maria. Przygotowująca się do bycia zakonnicą dziewczyna ma pełnić rolę guwernantki a przy tym utwierdzić się o sile duchowego powołania.

Trappowie: Najbardziej rozśpiewana rodzina Ameryki

Maria szybko zaskarbiła sobie sympatię dzieci, zarażając je pasją do muzyki. Zakonnicą nie została. Rok po tym, jak podjęła pracę guwernantki w domu kapitana von Trappa, została jego żoną. I jeszcze usilniej dbała o edukację muzyczną jego dzieci. To dzięki niej von Trappowie staną się w przyszłości najbardziej rozśpiewaną rodziną Ameryki. Ameryki do której muszą uciekać po tym, jak ich rodzinna Austria zostaje przyłączona do III Rzeszy.

Film w reżyserii Roberta Wise’a, z Julie Andrews i Christopherem Plummerem w rolach głównych pominął kilka istotnych faktów. Poznajemy w nim jedynie siedmioro dzieci von Trappa z pierwszego małżeństwa, a miał jeszcze troje z małżeństwa z Marią. 8 lutego 1929 roku na świat przyszła Rosmarie, dwa lata później później Eleonora i Johannes, który urodził się w 1939 roku już w Stanach Zjednoczonych.

Poważna przygoda von Trappów z muzyką rozpoczęła się na początku lat 30., jeszcze w Austrii. Rodzina straciła cały swój majątek i znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. To skłoniło Marię do podjęcia decyzji, aby z hobby uczynić sposób na życie i założyć rodzinny zespół muzyczny. Rozśpiewana rodzina szybko zaskarbiła sobie sympatię publiki zdobywając w 1936 roku pierwsze miejsce na Festiwalu Muzycznym w Salzburgu i możliwość koncertowania w Europie jako The Trapp Family Chorus, później Trapp Family Singers. Ich sukces nie umknął uwadze nazistów, którzy w 1938 roku zaanektowali Austrię. Zespół został zaproszony do występów przed Hitlerem, ale na to nie zgodził się Georg von Trapp, który był przeciwnikiem nazizmu. Konsekwencją tej decyzji była z kolei decyzja o emigracji do USA. Najpierw rodzina osiedliła się w Pensylwanii, a w 1942 roku w Stowe w stanie Vermont kupiła zrujnowaną farmę, dziś funkcjonującą pod nazwą Trapp Family Lodge.

Rosmarie Trapp: Była misjonarką i nauczycielką w Papui-Nowej Gwinei

Pierwsze lata w Stanach nie wyglądały na spełnienie amerykańskiego snu. By związać koniec z końcem rodzina dalej sięgała po swoje muzyczne talenty, koncertując i organizując letnie obozy muzyczne. Córki von Trappów parały się krawiectwem, dziergały na drutach swetry, skarpetki, aby podreperować domowy budżet. Prawdziwym wstrząsem dla rodziny było odejście Georga, który w 1947 roku zmarł na raka płuc. Wdowa przeżyła załamanie nerwowe, a 18-letnia wówczas Rosmarie na krótko uciekła z domu. To właśnie Rosmarie sprawiała w domu najwięcej kłopotów i z trudem dogadywała się z mamą. "Trzymała nas w ryzach, robiliśmy to, co nam kazano. Ale kiedy postanowiłam pójść własną drogą, szybko okazało się, że nie dam rady" - wspominała w jednym z wywiadów Rosmarie. Doceniła ją, gdy obejrzała film "Dźwięki muzyki". Dzięki niemu zrozumiała, jak ważnym filarem była jej matka. "Była przyzwyczajona do ratowania całej rodziny" - wspominała po latach.

Po latach dorastające dzieci von Trappów poszły swoją drogą, a po muzykalnej rodzinie pozostało jedynie filmowe wspomnienie. Co jakiś czas pojawiały się jedynie wzmianki o odejściu kolejnych członków rodziny von Trappów, której losy niezmiennie urzekają na ekranie. Najnowsza wiadomość dotyczy właśnie Rosmarie, która zmarła w wieku 93 lat. Jak donosi serwis VermontBiz, Rosmarie po tym, jak w latach 1943-47 występowała z Trapp Family Singers, poświęciła się podróżowaniu po świecie. Przez pięć lat razem ze swoją przyrodnią siostrą Marią pracowała jako świecka misjonarka i nauczycielka w Papui-Nowej Gwinei. Po powrocie osiadła na farmie w Stowe. Prowadziła kółka wokalne i dziewiarskie, pracowała też w lokalnej gazecie, w której miała swoją rubrykę. Wiele wskazuje na to, że nie miała dzieci, niewiele wiadomo na temat jej życia uczuciowego. Jednak, według oficjalnego komentarza najbliższej rodziny, odeszła w spokoju w otoczeniu bliskich jej osób.

Wideo AMAG Project: Rosmarie Von Trapp - the seeds



