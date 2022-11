Choć Kymberly Herrin odeszła 28 października, dopiero teraz wiadomość o jej śmierci ukazała się w dzienniku "Santa Barbara News-Press". W notce pojawia się informacja, że gwiazda zmarła w spokoju w swoim domu w Santa Barbara.

Rodzina Herrin nie nagłaśniała wiadomości o śmierci. Siostrzenica aktorki, Theresa Ramirez, umieściła tylko na swoim Facebooku zdjęcie, na którym Kymberly pozuje ze swoimi dwiema siostrami. Ramirez w podpisie stwierdziła, że wszystkie trzy siostry już nie żyją.

Kymberly Herrin: "Playboy", "Pogromcy duchów" i ZZ Top

Kinomani mogą pamiętać Herrin z roli w "Pogromcach duchów" . Zagrała w nim zmysłową zjawę, która nocą unosi się nad łóżkiem śpiącego doktora Raymonda Stantza. Zaliczyła też epizodyczne role w filmach "Gliniarz z Beverly Hills II" , "Miłość szmaragd i krokodyl", "Wykidajło" oraz "Zapach pieniędzy". Pierwszoplanową rolę grała za to w magazynie "Playboy", na okładce którego gościła dwukrotnie - w numerze z września 1982 roku i września 1983 roku. Co ciekawe, we wspomnianym "Gliniarzu z Beverly Hills II" wcieliła się właśnie w modelkę "Playboya".

Reklama

Dzięki sesji do tego magazynu na Kymberley Herrin zwrócili uwagę muzycy zespołu ZZ Top i zaproponowali jej występ w teledyskach do piosenek "Legs" i "Sleeping bag". Później aktorka zagrała też w klipie do utworu "Exposed" grupy Kiss.

Wideo ZZ Top - Legs (Official Music Video)

Czytaj więcej:

Kevin Spacey: Kolejna osoba oskarżyła aktora o przestępstwa seksualne

Anne Heche: Rodzina zmarłej aktorki pozwana do sądu przez ofiarę wypadku