Lesław Lic pochodził z Przemyśla, jednak od 1947 roku mieszkał w Krakowie.



Był związany m.in. z zespołami Andrzeja Kurylewicza, orkiestrą Polskiego Radia, Filharmonią Krakowską, Operą Krakowską, kabaretem Jama Michalika (który współtworzył), redakcją "Przekroju", usłyszeć go można było także w Piwnicy pod Baranami.

Lesław Lic: Ostatni taper Krakowa

Tworzył na żywo tło muzyczne podczas projekcji krakowskiego Festiwalu Filmu Niemego.



"Wspaniały muzyk (klarnet, fortepian), pedagog, kompozytor i aranżer. Człowiek-legenda. Nasz Przyjaciel.Szczęśliwi, którzy mieli okazję wziąć udział w jego koncertach! Nikt tak jak on nie wskrzeszał ducha pokazów filmów niemych z muzyką na żywo... W zasadzie nie oglądał wcześniej filmów, którym akompaniował (chyba, że były to klasyki, które przecież widział już nie raz). Przychodził do kina, zasiadał za klawiszami, a potem działa się magia. Dziękujemy za każdą nutę, każdy uśmiech i 'uszanowanie'" - czytamy na facebookowym profilu Festiwalu Filmu Niemego.



W latach 1979-1982 Lic był kierownikiem muzycznym naszego Teatru im. J. Słowackiego. Był również wykładowcą PWSM i PWST.

Wykonywał też muzykę w spektaklach teatralnych i filmach (m.in. w kultowym filmie Wojciecha Jerzego Hasa "Jak być kochaną").



Wideo TAPER Lesław Lic

Lica pożegnał na Facebooku Jan Ptaszyn Wróblewski, nazywając go "naszym jazzowym weteranem".



"Kiedy ja stawiałem pierwsze kroki i coś tam dłubałem po amatorsku On już grał na całego. Był jednym z nielicznych, którzy wiedzieli co to jest jazz i na czym polega improwizacja. Duduś, Kuryl, Trzaskower, Komeda, Jurek Tatarak i Lesław Lic. To były w połowie lat 50 nazwiska symbole. Taka czołówka gwiazd. Niestety, od teraz już tylko we wspomnieniach. Dużo by o Lesławie mówić, ale najlepiej opowiadał o sobie sam, bo był wyśmienitym gawędziarzem" - napisał Ptaszyn Wróblewski.

