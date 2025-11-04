Diane Ladd zmarła w swym domu w miejscowości Ojai w Kalifornii. O śmierci gwiazdy poinformowała jej córka, również znana aktorka, Laura Dern.

Diane Ladd urodziła się w Meridian, w stanie Missisipi, jako jedyne dziecko Mary Bernadette, gospodyni domowej i niespełnionej aktorki, oraz weterynarza Prestona Paula Ladnera.



Zanim została aktorką, pracowała jako modelka i tancerka w nocnym klubie. W 1959 zadebiutowała na off-Broadwayowskiej scenie w roli Carol Cutrere w sztuce Tennessee'ego Williamsa "Orfeusz zstępujący". W 1968 roku trafiła na Broadway za sprawą roli Almy Sue Bates w komedii "Carry Me Back to Morningside Heights".

Już od początku lat 60. pojawiała się też na dużym ekranie. Wystąpiła m.in. kryminale Stuarta Rosenberga "Murder, Inc." (1960) i dramacie psychologicznym "Coś dzikiego" (1961).

Po gościnnych występach w serialach telewizyjnych, dołączyła do obsady opery mydlanej CBS "The Secret Storm" (1971−1972), która przyniosła jej sławę.

Diane Ladd: Najsłynniejsze role

Prawdziwym przełomem okazała się jednak rola w dramacie Martina Scorsese "Alicja już tu nie mieszka" z 1974 roku. Ladd otrzymała za nią pierwszą w karierze nominację do Oscara.

Do najcenniejszej w świecie filmowym statuetki była nominowana jeszcze dwa razy. Doceniono ją za kreacje w filmach "Dzikość serca" (1991) Davida Lyncha i "Historia Rose" (1990) Marty Coolidge.

Co ciekawe, w obu zagrała ze swoją córką Laurą Dern. W 1992 roku Ladd i Dern zostały pierwszą matką i córką w historii kina, które były nominowane do Oscara i Złotego Globu za role w tym samym filmie.

Ladd była również gwiazdą seriali: "Alice" (za rolę w nim otrzymała Złoty Glob w kategorii: najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjny), "Szpital Królestwo" czy "Iluminacja".

Z kolei na dużym ekranie zapamiętamy jej role również z filmów: "Chinatown" Romana Polańskiego ("Chinatown"), "Barwy kampanii" Mike'a Nicholsa czy "Joy" Davida O. Russella. Mogliśmy zobaczyć ją też m.in. w produkcjach: "W krzywym zwierciadle: Witaj, święty Mikołaju", "28 dni", "Prawdziwa historia" i "Inland Empire". Na planie tego ostatniego ponownie spotkała się z Davidem Lynchem i swoją córką Laurą.

W 2010 roku Diane Ladd, jej były mąż Bruce Dern, również aktor, i ich córka zostali razem uhonorowani gwiazdami w Alei Sław w Hollywood.

Bruce Dern jest znany z takich filmów, jak "Wielki Gatsby" (1974), "Powrót do domu" (1978) czy "Nebraska" (2013). Z kolei Laura Dern zdobyła Złoty Glob i Oscara za drugoplanową rolę w dramacie "Historia małżeńska" (2020).