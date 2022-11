Nie żyje Dariusz Kłodowski, polski filmowiec, producent wielu popularnych filmów i seriali. O odejściu cenionego w branży pracownika informuje studio Wonder Films, w którym był on szefem produkcji. Dariusz Kłodowski miał 53 lata. Nie ujawniono, co było przyczyną jego śmierci.

"Z przykrością informujemy, że zmarł Dariusz Kłodowski, nasz przyjaciel, kolega, szef produkcji Wonder Films. Darek pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako wspaniały filmowiec, lecz przede wszystkim jako dobry, ciepły człowiek i oddany przyjaciel, na którym zawsze mogliśmy polegać. Praca z nim była dla nas zaszczytem. Rodzinie i bliskim Darka składamy najszczersze wyrazy współczucia" - przekazało studio.

Dariusz Kłodowski: Kariera

Dariusz Kłodowski urodził się w 1969 roku. Pracował jako producent filmów fabularnych i dokumentalnych oraz seriali telewizyjnych. Kierował produkcją m. in. docenionego przez publiczność i krytyków filmu "Bogowie" z 2014 roku w reżyserii Łukasza Palkowskiego, z Tomaszem Kotem w roli profesora Zbigniewa Religi.

Pracował też na planach filmów: "Nieulotne" , "33 sceny z życia" , "11 minut" , "Kobiety bez wstydu" czy "Volta" . Kłodowski miał też w zawodowym CV pracę przy popularnych serialach: "Tajemnica twierdzy szyfrów" , "Ratownicy" , "Dom nad rozlewiskiem" , "Mały zgon" czy "Powrót" .

Ponadto, jak podaje portal filmopolski.pl, zajmował się współpracą produkcyjną przy pierwszym sezonie serialu "Ojciec Mateusz" . Przed laty był również kierownikiem planu "M jak miłość" .

Maria Staroń

