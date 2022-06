Nie żyje ceniony polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Adam Wolańczyk - poinformował Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, z którym artysta przez wiele lat był związany. Wolańczyk zmarł 3 czerwca 2022 roku w wieku 86 lat.

"Ze śmiercią Adama odchodzą jego role, jego fantazja i odwaga. Adam posiadał ten dar, który dawał mu moc do tworzenia najdziwniejszych postaci w spektaklach uznanych twórców i w premierach debiutantów. A debiutantów Adam obdarzał ogromnym zaufaniem i miłością" - napisano na facebookowej stronie wałbrzyskiego teatru.

Adam Wolańczyk: Kariera

Adam Wolańczyk urodził się 9 maja 1936 roku w Cieszanowie. Ukończył łódzką szkołę filmową i debiutował w tamtejszym Teatrze Powszechnym. Wolańczyk występował na wielu scenach, jednak najdłużej związany był z Wałbrzychem i tamtejszym Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego. Grał w nim w latach 1966-70, 1977-78 i 1985-2001.

"Pamiętamy Adama, który punktualnie przychodził na poranne próby i obdarowywał wszystkich słodkimi bułkami albo wałbrzyskimi Basiami. Pamiętamy, że Adam cenił sobie spotkania z młodymi realizatorami, a oni odwdzięczali się za ten kredyt oryginalnymi zadaniami" - wspominają aktora współpracownicy.

Adam Wolańczyk był także działaczem Związku Artystów Scen Polskich oraz poetą zakochanym w swoim rodzinnym Cieszanowie. Ponadto jako Kasztelan Zamku Cisy ubierał się w kontusz i witał gości na szlaku. Jedną z jego pasji było gotowanie.

"Był doskonałym kucharzem, a jego przepisy są w posiadaniu wielu osób, które otrzymywały je albo dzięki wałbrzyskim gazetom, albo osobiście od Adama w formie własnoręcznie wydawanych unikatowych ksero-egzemplarzy" - przypomina Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu.

Adam Wolańczyk: Najlepsze role

Adam Wolańczyk był nie tylko aktorem teatralnym, ale i filmowym i telewizyjnym. Zagrał m. in. w "Jańciu Wodniku" Jana Jakuba Kolskiego, wystąpił też jako Skołuba w "Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy. Telewidzowie mogą kojarzyć go z niewielkich ról w serialach "Pierwsza miłość" oraz "Fala zbrodni". Za swoje role był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m. in. Srebrny Krzyż Zasługi oraz Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania artysty nie są jeszcze znane. O uroczystościach pogrzebowych Adama Wolańczyka powiadomimy w stosownym terminie - przekazał Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, informując: "Każdego, kto chce spotkać się z Adamem po raz ostatni, zapraszamy od wtorku 7 czerwca 2022 roku, od godziny 11.00 do foyer teatru, gdzie zainscenizujemy fragment teatralnej garderoby Adama".

Wideo Telewizja Wałbrzych - Adam Wolańczyk - 55 lat na scenie

