"Nie patrz w górę": Pozdrowienia z Końca Świata

"Nie patrz w górę" to czarna komedia katastroficzna o dwójce astronomów - w tych rolach Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence - którzy próbują ostrzec ludzkość przed zbliżającą się w stronę Ziemi niebezpieczną kometą. Tyle że ich przestrogi mało kto bierze na poważnie. Społeczeństwo zmanipulowane słowami polityków zamiast zatrzymać się i "spojrzeć w górę", skupia się na obracaniu zagrożenia w żart i czerpaniu z niego zysków.

Produkcja weszła do kin 10 grudnia, a dwa tygodnie później zadebiutowała na Netfliksie.

Film cieszy się wielkim zainteresowaniem i zbiera zasadniczo pochlebne recenzje. Według portalu Flixpatrol, "Nie patrz w górę" jest obecnie najpopularniejszym filmem na platformie w 88 krajach.

"Nie patrz w górę" i Pomnik Pamięci Ludzkości

W małej miejscowości Koniec Świata w województwie wielkopolskim pojawił się niezidentyfikowany pomnik, który przypomina meteoryt. Skąd się wziął i co symbolizuje?



"Pamięci Ludzkości, która nie patrzyła w górę" - te słowa widnieją na pomniku wzniesionym w miejscowości Koniec Świata. Monument jest największym monolitem chromowanym natryskowo w Polsce. Waży 1700 kilogramów, ma 4 metry wysokości, przedstawia meteoryt i nawiązuje tym samym do ogromnego zagrożenia, przedstawionego w najnowszym filmie "Nie patrz w górę" w reżyserii Adama McKay’a.

Postawienie pomnika to dodatkowa, poza samą nazwą miejscowości, atrakcja turystyczna Końca Świata. Od 29 grudnia można odbierać wyjątkowe pamiątki w Urzędzie Gminy Kraszewice. Gadżety będą dostępne do wyczerpania zapasów w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku na hasło: "Ja w sprawie Końca Świata".

Więcej informacji na temat miejscowości Koniec Świata znajdziecie w tekście Tam, gdzie kończy się asfalt, zaczyna się Koniec Świata .

Wideo "Nie patrz w górę": Oficjalny zwiastun

