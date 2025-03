Nie ma sobie równych! Polacy pokochali kontynuację kultowej komedii

"U Pana Boga w Królowym Moście", w reżyserii Jacka Bromskiego, to kontynuacja kultowej serii filmów "U Pana Boga za piecem", "U Pana Boga w ogródku" i "U Pana Boga za miedzą", których akcja rozgrywa się na sielankowym Podlasiu.

Czwarta część filmowego cyklu Jacka Bromskiego zadebiutowała 15 lat od premiery poprzedniej części, czyli "U Pana Boga za miedzą". Widzowie pokochali serię o mieszkańcach małej miejscowości już od pierwszej części, a na festiwalu w Gdyni zdobył nagrodę publiczności oraz cztery inne statuetki.

"U Pana Boga w Królowym Moście" na Netflix

W roli głównej "U Pana Boga w Królowym Moście" wystąpiła Aleksandra Grabowska. Młodą aktorkę do tej pory mogliśmy podziwiać w serialach ("Bracia", "Na dobre i na złe", "Infamia", "Forst", "Gąska") i filmach ("Uwierz w Mikołaja", "Rozwodnicy").



Młoda archeolożka z Warszawy przybywa do Królowego Mostu, by przeprowadzić badania w lochach miejscowego kościoła. Dziewczyna znajduje historyczny dokument, według którego Królowy Most powinien być niepodległym państwem. Rozpoczyna się pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji walka o odłączenie miasta od Polski i stworzenie go od zera jako samodzielnego kraju.

Produkcja zadebiutowała na Netfliksie 26 lutego i szybko znalazła się na szczycie rankingu najchętniej oglądanych produkcji, zajmując pierwsze miejsce.

Na drugim miejscu znalazła się kolejna polska produkcja, czyli niesamowita "Simona Kossak" , która już drugi tydzień z rzędu podbija ranking.

Simona Kossak wyłamała się z rodzinnej tradycji i zamiast pójść w malarskie ślady przodków, porzuciła dom i zasady społeczne, by objąć posadę naukowczyni w Białowieży. Wybiera życie w puszczy w otoczeniu przyrody i dzikich zwierząt.

A nieco niżej, bo na 8. miejscu w rankingu, znalazła się komedia "Zgon przed weselem" . Po śmierci kierownika lokalnej mleczarni życie mieszkańców małego miasteczka zmienia się diametralnie. Zaczyna się walka o to, kto przejmie zakład. Tymczasem, dwójka rodziców otrzymuje niespodziewaną wiadomość — ich córka wraca do domu, by wyjść za mąż. Jej powrót oraz odmienne poglądy sprawiają, że społeczność zostaje podzielona na dwie grupy: mężczyzn i kobiet.

Za reżyserię odpowiadają Tomasz Konecki oraz Iwona Ogonowska-Konecka. Scenariusz napisały Hanna Węsierska i Karolina Szymczyk-Majchrzak. W rolach głównych wystąpili: Agnieszka Suchora, Tomasz Karolak, Natalia Sitarska, Gamou Fall oraz Paulina Gałązka.