Różnorodny dorobek artystyczny Stephena Kinga od lat inspiruje filmowych twórców. Do dziś jest to jeden z najbardziej poczytnych pisarzy na świecie, a ekranizacje jego książek przyciągają przed ekrany miliony widzów i pozostają w pamięci na długo. Od 7 marca na ekranach kin można podziwiać horror "Małpa" w reżyserii Osgooda Perkinsa. Jest to adaptacja opowiadania o tym samym tytule, znajdującego się w zbiorze "Szkieletowa załoga". Pisarz miał okazję obejrzeć produkcję na długo przed premierą i opisywał ją tymi słowami:

"To totalne szaleństwo. Naprawdę, całkowicie szalone i wyuzdane. Ten film nie ma nic wspólnego z powolnym tempem z wcześniejszych filmów Perkinsa. Nigdy nie widzieliście czegoś takiego jak 'Małpa'".

Reklama

Poniżej przedstawiamy inne interesujące historie, które bazują na znakomitej i niezmiennie cenionej prozie Kinga. Które tytuły warto znać?

Zdjęcie Stephen King / INTERIA.PL

"Carrie" (1976)

"Carrie" w reżyserii Briana De Palmy to film, który do dziś wymieniany jest jako jeden z najważniejszych horrorów w historii. Carrie White to nieśmiała dziewczyna prześladowana przez rówieśników i kontrolowana przez fanatyczną matkę. Z czasem bohaterka odkrywa swoje moce telekinetyczne. Finałowy bal, podczas którego zemsta dziewczyny osiąga szczyt, to jedna z najbardziej pamiętnych scen w historii kina grozy. Nawiązania do niej można zobaczyć w wielu późniejszych produkcjach, m.in. w jednym z odcinków przeboju Netfliksa - "Stranger Things".

Film zajmuje ważne miejsce w życiorysie pisarza; była to ekranizacja jego debiutanckiej powieści, przygotowana zaledwie dwa lata po wydaniu.

"Lśnienie" (1980)

"Here's Johnny!" - ten jeden cytat wystarczył, by rola Jacka Torrance'a w "Lśnieniu" (1980) stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w historii kina grozy. Stanley Kubrick zaadaptował powieść Stephena Kinga, tworząc opowieść o Jacku, jego żonie Wendy (Shelley Duvall) i synu Dannym, którzy na zimę zamieszkują w nawiedzonym hotelu Overlook. Jack Nicholson wcielił się w rolę uzależnionego człowieka zmagającego się z własnymi demonami, a jego wstrząsający upadek w otchłań szaleństwa do dziś budzi grozę.

"Misery" (1990)

Za reżyserię filmu odpowiadał twórca "Kiedy Harry poznał Sally" - Rob Reiner. Obraz, podobnie jak literacki oryginał, był psychologicznym thrillerem. Główny bohater Paul Sheldon - grany przez znakomitego Jamesa Caana - jest poczytnym pisarzem, autorem popularnej szczególnie wśród zapracowanych kobiet serii historycznych romansów. Po kolejnych wydaniach Sheldon rezygnuje z kontynuowania cyklu i zamierza uśmiercić jego główną bohaterkę - Misery Chastein. Wracając ze swojego domku w górach, ulega jednak wypadkowi. Ratuje go przypadkowa osoba. Jak się szybko okaże - zagorzała wielbicielka książek o Misery, której wybitnie nie podoba się pomysł zakończenia serii. Sheldon, który po wypadku ma złamane nogi, musi zdać się na łaskę swojej, coraz groźniejszej "opiekunki". Za rolę tej ostatniej Kathy Bates otrzymała w 1991 roku Oscara.

"Skazani na Shawshank" (1994)

"Skazani na Shawshank" powstali na podstawie opowiadania Stephena Kinga zatytułowanego "Rita Hayworth and Shawshank Redemption". Choć King jest przede wszystkim znany z horrorów, to właśnie ta historia stała się jednym z najważniejszych filmów dramatycznych w historii kina. Frank Darabont, reżyser i scenarzysta, doskonale wyczuł klimat oryginalnego tekstu i przeniósł na ekran nie tylko dramat więziennego życia, ale także uniwersalne przesłanie o sile nadziei i odkupienia.

Akcja "Skazanych na Shawshank" rozgrywa się w latach 40. XX wieku i opowiada o losach Andy’ego Dufresne’a, bankiera niesłusznie skazanego na dożywocie za morderstwo żony oraz jej kochanka. W jego rolę wcielił się Tim Robbins. Mimo beznadziejnej sytuacji bohater nie traci nadziei, wierząc, że prawda i jego wewnętrzna wolność są silniejsze niż więzienne mury. To właśnie ta determinacja, wsparta niezwykłą przyjaźnią z Redem (w tej roli Morgan Freeman), sprawia, że film wzrusza i inspiruje kolejne pokolenia widzów.

"Zielona mila" (1999)

W 1999 roku Frank Darabont nakręcił "Zieloną milę". Kolejna ekranizacja powieści Kinga, która z pewnością nie należy do typowej reprezentacji stylu pisarza. Wzruszająca opowieść o niezwykłym spotkaniu więziennych strażników z oskarżonym o morderstwo, łagodnym i nadnaturalnie uzdolnionym Johnem Coffey otrzymała cztery nominacje do Oscara. W filmie wystąpili m.in.: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse czy James Cormwell.

Zdjęcie Michael Clarke Duncan w scenie z "Zielonej Mili" / Warner Bros./AF Archive/Mary Evans Picture Library / East News

Zobacz też: Kolejny hit w bibliotece Netfliksa. Thriller, o którym trudno będzie zapomnieć