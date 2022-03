W roli głównej w filmie "Nie!" wystąpi Daniel Kaluuya , dla którego będzie to druga rola w filmie Jordana Peele'a. Pierwsza, zagrana w debiutanckim filmie reżysera: "Uciekaj!", otworzyła mu drogę do wielkiej kariery, której ukoronowaniem był niedawny Oscar za rolę w filmie "Judasz i Czarny Mesjasz".



Kaluuyi partnerować będzie gwiazdor serialu "The Walking Dead" Steven Yuen , który w 2021 roku również był nominowany do Oscara. Nominację tę przyniosła mu rola w dramacie "Minari". Trzecią główną rolę w filmie "Nope" zagra Keke Palmer ("Ślicznotki", serial "Krzyk"), która w tym roku została nominowana do Nagrody Emmy za rolę w serialu komediowym "Turnt Up with the Taylors", w którym wciela się we wszystkie role członków tytułowej rodziny Taylorów.

Reklama

Wideo NIE! - pierwszy zwiastun filmu.

W filmie pojawi się również Michael Wincott, etatowy złoczyńca z filmów końca ubiegłego wieku. Publiczności dał się poznać m.in. jako Guy z Gisborne w filmie "Robin Hood: Książę złodziei". Obok niego w filmie Jordana Peele'a wystąpią jeszcze Barbie Ferreira ("Euforia") oraz Brandon Perea ("The OA").



Wiadomo, że główni bohaterowie filmu "Nie!" to mieszkańcy pewnego miejsca w Kalifornii, którzy zostaną świadkami niesamowitego i mrożącego krew w żyłach odkrycia.

Jordan Peele jest reżyserem jednych z najbardziej oryginalnych horrorów ostatnich lat - "Uciekaj" oraz "To my".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Uciekaj!" [trailer] materiały dystrybutora

Zobacz też:



"Batman": Czy Joker wróci na ekran w drugiej części filmu?

"Batman": Film z Robertem Pattinsonem zarobił już ćwierć miliarda dolarów!

"Batman": Matt Reeves chce pokazać dodatkową scenę

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .