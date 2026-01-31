Dziś wieczorem w telewizji będzie można zobaczyć "Czerwoną jaskółkę" - głośny i kontrowersyjny thriller szpiegowski. Na pierwszym planie podziwiamy Jennifer Lawrence w jednej z najmocniejszych ról w jej karierze.

"Czerwona jaskółka": film tylko dla dorosłych widzów

"Czerwona jaskółka" w reżyserii Francisa Lawrence'a to thriller szpiegowski opowiadający historię Dominiki Jegorowej, utalentowanej rosyjskiej baleriny, której kariera zostaje nagle przerwana. Zmuszona przez okoliczności trafia do tajnej szkoły rosyjskiego wywiadu, gdzie młodzi rekruci uczą się manipulować innymi, wykorzystywać własne ciało jako narzędzie władzy i kontroli. Dominika zostaje wciągnięta w niebezpieczną grę między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, w której granice między ofiarą a manipulatorem zaczynają się zacierać.

W roli głównej Dominiki Jegorowej występuje Jennifer Lawrence. Na ekranie partnerują jej: Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons oraz Mary-Louise Parker.

Film zawiera brutalne i odważne obrazy, dlatego przeznaczony jest tylko dla dorosłej publiczności. Wiele scen celowo ma wywoływać u widza dyskomfort.

"Czerwona jaskółka" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Czerwona jaskółka" zostanie dzisiaj, 31 stycznia, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.