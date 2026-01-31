Nie będzie czasu na sen. Dzisiaj w telewizji film tylko dla dorosłych widzów

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Polacy dziś wieczorem będą mogli obejrzeć w telewizji głośny film sprzed kilku lat. "Czerwona jaskółka" to thriller szpiegowski z Jennifer Lawrence w roli głównej przeznaczony tylko dla dorosłej publiczności.

Młoda kobieta w czerwonej sukni z zaskoczonym wyrazem twarzy, patrząca przed siebie, w tle rozmyte, ciemne tło.
Jennifer Lawrence w filmie "Czerwona jaskółka"Image Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

Dziś wieczorem w telewizji będzie można zobaczyć "Czerwoną jaskółkę" - głośny i kontrowersyjny thriller szpiegowski. Na pierwszym planie podziwiamy Jennifer Lawrence w jednej z najmocniejszych ról w jej karierze.

Zobacz również:

Jennifer Lawrence
Wiadomości

To był koszmar? Gwiazda wyjawia najtrudniejszy film w swojej karierze

Kinga Szarlej
Kinga Szarlej

    "Czerwona jaskółka": film tylko dla dorosłych widzów

    "Czerwona jaskółka" w reżyserii Francisa Lawrence'a to thriller szpiegowski opowiadający historię Dominiki Jegorowej, utalentowanej rosyjskiej baleriny, której kariera zostaje nagle przerwana. Zmuszona przez okoliczności trafia do tajnej szkoły rosyjskiego wywiadu, gdzie młodzi rekruci uczą się manipulować innymi, wykorzystywać własne ciało jako narzędzie władzy i kontroli. Dominika zostaje wciągnięta w niebezpieczną grę między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, w której granice między ofiarą a manipulatorem zaczynają się zacierać.

    W roli głównej Dominiki Jegorowej występuje Jennifer Lawrence. Na ekranie partnerują jej: Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons oraz Mary-Louise Parker.

    Film zawiera brutalne i odważne obrazy, dlatego przeznaczony jest tylko dla dorosłej publiczności. Wiele scen celowo ma wywoływać u widza dyskomfort.

    "Czerwona jaskółka" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Czerwona jaskółka" zostanie dzisiaj, 31 stycznia, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.

    Gwyneth Paltrow o pracy na planie filmu „Wielki Marty”INTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze