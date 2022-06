"Jest teraz w niesamowitym gazie. Ale nawet przed premierą 'Świni' planowaliśmy 'Bez twarzy 2' jako film z Nicolasem Cagem . Było to dla nas zupełnie oczywiste. Kilka lat temu studio może i życzyłoby sobie jakiegoś młodego i popularnego aktora. Teraz jednak Nicolas Cage znów jest jednym z najgorętszych nazwisk w Hollywood" - powiedział Adam Wingard w rozmowie z magazynem "Empire".

Nicolas Cage wraca na szczyt?

Słowa reżysera dobrze oddają aktualną sytuację Nicolasa Cage'a. Najgorętszy aktor przełomu stuleci w ostatnich latach rozmienił się na drobne, występując w podrzędnych produkcjach klasy C. To mogłoby stanąć mu na przeszkodzie w występie w kontynuacji "Bez twarzy". Ale niedawny sukces niskobudżetowej "Świni" znów otworzył mu drogę do kariery.



Nicolas Cage wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ociec był scenarzystą, matka tancerką, a babka aktorką. Z kolei wujek, Francis Ford Coppola, wyreżyserował między innymi trylogię "Ojca chrzestnego" i "Czas Apokalipsy". Chcąc samemu dojść do wszystkiego, Nicolas zmienił nazwisko - z Coppola na Cage.

Po występie w niedawnym "Nieznośnym ciężarze wielkiego talentu", którym Cage potwierdził, że znów jest w szczytowej formie, aktor myśli teraz o występach u Ariego Astera , Roberta Eggersa czy Christophera Nolana . Niedługo zobaczymy go w roli Draculi, niewykluczony jest też udział gwiazdora w musicalu i kolejnych komediach. W napiętym grafiku Cage'a z pewnością znalazłoby się jednak miejsce na "Bez twarzy 2".

W filmie "Bez twarzy" Nicolas Cage wcielił się w postać groźnego bandyty Castora Troya, którego tropem podąża nieustępliwy glina Sean Archer grany przez Johna Travoltę . W przeszłości Troy zastrzelił jego synka, dlatego aresztowanie go jest dla policjanta sprawą priorytetową. Sytuacja wymaga podjęcia niecodziennych kroków. Aby zapobiec katastrofie, Archer poddaje się operacji zamiany twarzy i ciała, by upodobnić się do Troya. Tyle tylko, że Troy przechodzi podobną operację, w efekcie czego zmienia się w Archera.

Kontynuacja tej pomysłowej, ale i zawiłej opowieści sensacyjnej jest dla Wingarda i jego stałego współpracownika Simona Barretta nie lada wyzwaniem. "Naprawdę głowimy się nad tym scenariuszem i nie pokażemy go nikomu, póki sami nie będziemy z niego zadowoleni. To najbardziej wymagający scenariusz, nad jakim kiedykolwiek pracowaliśmy. Ciąży nad nami presja dorównania oryginałowi. Z każdą kolejną wersją scenariusza następne rzeczy zaczynają grać jak należy i kiedy się nim przyglądamy, czujemy, że to jest to!" - zapewnia Wingard.

