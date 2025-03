Gwyneth Paltrow i Brad Pitt byli zaręczeni!

Gwyneth Paltrow to jedna z najpopularniejszych amerykańskich aktorek. Gwiazda kina, scenarzystka i reżyserka w jednej osobie, w 1999 roku została uhonorowana nagrodą Oscara za rolę w filmie "Zakochany Szekspir". Od tego momentu jej nazwisko nie schodzi z pierwszych stron gazet, a kariera stanowi istne pasmo sukcesów.

O aktorce było i jest również głośno ze względu na jej życie prywatne. Paltrow ma na koncie kilka burzliwych związków. Jej wybrankiem był m.in. Brad Pitt.

Reklama

Gwyneth i Brad byli parą w latach 1994-1997, przez chwilę byli nawet zaręczeni. Poznali się na planie thrillera "Siedem" w reżyserii Davida Finchera, w którym Paltrow zagrała żonę Pitta. Wieść niesie, że ślub został odwołany z jej inicjatywy, gdyż nie czuła się wówczas gotowa na małżeństwo.



Aktorka do dziś jednak z sentymentem wspomina tamten związek. W podcaście "Call Her Daddy" wróciła wspomnieniami do czasu związku z gwiazdorem Hollywood. Wyznała m.in., że świetnie dogadywali się w aspekcie fizycznym.

"Z Bradem w łóżku było tak, jak z miłością twojego życia" - zdradziła. W innej rozmowie wspominała też: "to tak, jakbym spotykała się, nie wiem, z księciem Williamem czy czymś takim".

Obecnie Brad Pitt jest w związku z Ines de Ramon. 33-letnia Szwajcarka, która z wykształcenia jest specjalistką w dziedzinie administracji biznesowej, karierę związała z branżą jubilerską. Pracowała dla prestiżowych marek, takich jak Christie's i De Grisogono, a obecnie jest wiceprezeską Anita Ko Jewelry, luksusowej firmy biżuteryjnej uwielbianej przez gwiazdy.

Gwyneth Paltrow wciąż przyjaźni się ze swoim byłym mężem Chrisem Martinem, z którym rozstała się w 2016 roku. Od 2018 roku związana jest z Bradem Falchukiem — amerykańskim scenarzystą, reżyserem i producentem filmowym.