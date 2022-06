Początki uznawanej dziś za kultową serii "Krzyk" sięgają roku 1996. Łącząca w sobie elementy horroru, kryminału i pastiszu opowieść o nastolatkach z małego miasteczka, w którym dochodzi do brutalnych morderstw, skradła serca milionów fanów kina grozy. Sukces filmu doprowadził do powstania kolejnych dwóch części, które w kinach zadebiutowały odpowiednio w 1997 i 2000 roku.

Słynna trylogia po latach została reaktywowana. W 2011 roku na duży ekran trafiła czwarta odsłona "Krzyku", będąca zarazem ostatnią częścią wyreżyserowaną przez twórcę serii Wesa Cravena . Po jego śmierci wydawało się, że dalsze części nie powstaną, ale po upływie dekady podjęto decyzję o wznowieniu cyklu. Kontynuacja, zatytułowana po prostu "Krzyk" , miała premierę 14 stycznia tego roku. Zrealizowali ją Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, a do swoich pamiętnych ról wróciło sporo gwiazd serii. I choć od premiery filmu minęło zaledwie kilka miesięcy, fani już czekają niecierpliwie na część szóstą, która do kin ma trafić w marcu przyszłego roku.

Neve Campbell nie zagra w "Krzyku 6"

Widzów czeka jednak niemiła niespodzianka. W nadchodzącej kontynuacji serii nie zobaczymy Neve Campbell , która wciela się w zaradną i odważną Sidney Prescott. Powód jest prozaiczny - pieniądze. "Z przykrością muszę poinformować, że nie zagram w szóstej części 'Krzyku'. Jako kobieta musiałam bardzo ciężko pracować, by dowieść, ile jestem warta - zwłaszcza, jeśli chodzi o tę serię. Czułam, że przedstawiona mi oferta nie jest adekwatna do wartości, jaką wniosłam do cyklu. To była bardzo trudna decyzja. Do wszystkich moich fanów: kocham was. Doceniam to, jak bardzo zawsze mnie wspieraliście. Jestem wam dozgonnie wdzięczna za te ostatnie 25 lat" - napisała aktorka w opublikowanym przez media oświadczeniu.

Produkcja szóstej części "Krzyku" ma ruszyć jeszcze tego lata.

