Nie będzie to pierwszy raz, gdy Wes Anderson przeniesie na ekran prozę Roalda Dahla ("Charlie i fabryka czekolady"). W 2009 roku do kin trafił animowany "Fantastyczny Pan Lis" oparty właśnie na książce Dahla. Był on nominowany do Oscara w kategorii dla najlepszego filmu animowanego roku. Nominację otrzymał też autor muzyki do tego filmu - Alexandre Desplat.

Benedict Cumberbatch zagra w filmie Wesa Andersona

Jak informuje portal "Deadline", zdjęcia do filmu "The Wonderful Story of Henry Sugar" mają rozpocząć się w Londynie jeszcze w tym miesiącu. W rolę jego tytułowego bohatera wcieli się Benedict Cumberbatch ("Sherlock"). Fabuła filmu skupiać się będzie na próbie odpowiedzi na pytanie o to, czy umiejętność widzenia z zamkniętymi oczami zostałaby wykorzystana do czynienia dobra, a może jednak dla własnych korzyści. Nie wiadomo, czy w filmie zekranizowane zostaną wszystkie opowiadania z książki Dahla czy tylko opowiadanie tytułowe.



We wrześniu ubiegłego roku platforma streamingowa Netflix zakupiła prawa do ekranizacji twórczości Roalda Dahla. W przygotowaniu jest już inny film na podstawie jego powieści. To "Matilda: the Musical", w którym wystąpią Alisha Weir, Emma Thompson, Lashana Lynch, Stephen Graham i Andrea Riseborough. Inny serial umiejscowiony w świecie "Charliego i fabryki czekolady" stworzą też dla Netfliksa Taika Waititi i Phil Johnston.



Niedawno do kin trafił ostatni film Andersona, "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun", a reżyser ukończył też zdjęcia do innego projektu. Kręconego w Hiszpanii filmu "Asteroid City", w którego obsadzie znaleźli się m.in. Margot Robbie, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Rupert Friend, Adrien Brody, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Hope Davis, Liev Schreiber, Jason Schwartzman i Tony Revolori.



