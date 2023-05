"Nimona": Opowieść o akceptacji

Jedną z najciekawszych premier wydaje się "Nimona". Ekranizacja popularnej powieści graficznej ND Stevensona (odpowiedzialnego m.in. za nową wersję przygód She-ry w serialu animowanym "She-Ra i księżniczki mocy") przedstawia historię zmiennokształtnej nastolatki i rycerza, który został oskarżony o zbrodnię, której nie popełnił. Pełną przygód i humoru opowieść o akceptacji docenili i czytelnicy, i krytycy - za pracę nad "Nimoną" uhonorowano go nagrodą Cartoonist Studio Prize oraz nagrodą Eisnera.

Ekranizacja perypetii Nimony, zrealizowana przez Nicka Bruno i Troya Quane, ma zadebiutować na Netflix jeszcze w 2023 roku. Głosu głównym postaciom użyczą Chloë Grace Moretz (Nimona), Riz Ahmed (Ballister Boldheart), Eugene Lee Yang (Ambrozjusz Złotobiodry). W filmie usłyszymy również Frances Conroy, Lorraine Toussaint, czy RuPaul Charlesa.

"Małpi król": Demony, smoki i nie tylko

"Małpi król" to z kolei opowieść o przygodach dwójki bohaterów - małpy uzbrojonej w magiczny kij oraz dziewczyny, którzy będą musieli zmierzyć się z wieloma niebezpieczeństwami. Na swojej drodze napotkają nie tylko demony czy smoki ale także bogów. Wyprawa przyniesie dla tej dwójki wiele ważnych lekcji.

"Leo": Adam Sandler jako jaszczurka

W kolejnej animacji, która zagości na Netflix w 2023 roku, Adam Sandler użycza głosu 74-letniej jaszczurce o imieniu. Jego bohater, gad o imieniu Leo jest zmęczony życiem, jednak czeka go jeszcze jedna przygoda. Kiedy dowiaduje się, że został mu tylko rok życia, postanawia uciec ze swojego terrarium od lat mieszczącego się w szkolnej klasie, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Trafia bowiem pod dach jednej z uczennic i tu zaczynają się kłopoty, a Leo będzie musiał pomóc bohaterce i innym postaciom w szkolnych zmaganiach.

Zdjęcie "Leo" / Netflix

Filmy animowane Netflix: Zapowiedzi na 2024 rok

W 2024 roku użytkownicy Netfliksa będą mogli zobaczyć film animowany "In your dreams", w którym rodzeństwo - Stevie i Elliot, trafiają do świata snów. Ze wszystkich sił starają się odnaleźć Sandman, aby poprosić go o spełnienie ich jedynego życzenia - uratowania małżeństwa ich rodziców.

Oprócz tego swoją premierą będzie miała produkcja "That Christmas", do której scenariusz napisał Richard Curtis ("To właśnie miłość", "Cztery wesela i pogrzeb"). Za sterami przedsięwzięcia stoją także Nicole P. Hearon ("Vaiana: Skarb oceanu", "Kraina lodu") oraz Adam Tandy i Simon Otto ("Miłość, śmierć i roboty").

W 2024 roku na platformie zadebiutuje także nowa przygoda o japońskim superbohaterze. "Ultraman" przedstawi losy Kena Sato, baseballisty, który ma zostać następca tytułowej postaci. Droga do zamierzonego celu nie będzie jednak łatwa.

Zdjęcie "Małpi król" / Netflix

