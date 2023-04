Nina, żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić.

"Dzień Matki" to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia - miłości matki do dziecka.

Agnieszka Grochowska na planie filmu "Dzień Matki"

Za reżyserię filmu odpowiada Mateusz Rakowicz ("Najmro. Kocha, lubi, szanuje").

Obok Agnieszki Grochowskiej, na ekranie pojawią się także Adrian Delikta, Dariusz Chojnacki, Paulina Chruściel, Paweł Koślik, Arkadiusz Brykalski, Sebastian Dela, Szymon Wróblewski, Konrad Eleryk, Jowita Budnik, Paweł Janyst i Dorota Kolak.

"Fanfik": Polski film o transpłciowym bohaterze

Tydzień wcześniej, 17 maja, do Netfliksa trafi inny polski film - "Fanfik" , opowiadający historię nastoletniej Tosi, która odkrywa swoją prawdziwą płciową tożsamość. Główną rolę w obrazie w reżyserii Marty Karwowskiej zagra Alin Szewczyk.

Główną bohaterką "Fanfika" jest Tosia, postrzegana przez rówieśników jako outsiderka. Jej sposobem na ucieczkę od świata, w którym czuje się zagubiona, jest pisanie internetowych opowieści - fanfików. Gdy w szkole pojawia się nowy uczeń, Leon, w Tośce zaczynają rodzić się nieznane dotąd uczucia. W miarę odkrywania siebie i swojej prawdziwej tożsamości, zaczyna rozumieć, że jest chłopcem, Tośkiem - brzmi oficjalny opis produkcji.

"W tej historii jest dużo nadziei i czułości, bo zależało nam na tym, żeby stworzyć w 'Fanfiku' świat, w którym można poczuć się dobrze i bezpiecznie. Trochę w opozycji do tego, z czym możemy się mierzyć w rzeczywistości" - stwierdziła w oficjalnym komunikacie Marta Karwowska, reżyserka i współscenarzystka filmu.

Bestsellerowa powieść "Fanfik" Natalii Osińskiej, na podstawie której powstał film, w 2016 roku została wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej, zdobyłą też wyróżnienie w IX Konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej organizowanym przez Muzeum Książki Dziecięcej.

Polskie filmy Netfliksa

"Dzień Matki" i "Fanfik" to dwa z dziewięciu oryginalnych filmów Netfliksa, które pojawią się w ofercie platformy w 2023 roku.

Jedną z najbardziej oczekiwanych będzie nowa wersja "Znachora" Michała Gazdy z tytułową rolą Leszka Lichoty.

Widzowie zobaczą także ekranizację "Pana Samochodzika i Templariuszy" . W filmie w reżyserii Antoniego Nykowskiego w głównej roli wystąpi Mateusz Janicki , którego serialowa widownia kojarzy z ról w: "Na dobre i na złe" (doktor Wilczewski), "Drogach wolności" (Karol Doster) i "Stuleciu Winnych".

Emocji dostarczy także seans filmu "Freestyle" z Maciejem Musiałowskim w roli głównej czy sensacyjnej produkcji "Operacja Soulcatcher".

Na liście filmowych propozycji Netfliksa na ten rok znalazły się też produkcja z gatunku science-fiction pod tytułem "Fenomen" oraz komedia romantyczna "Miłość do kwadratu bez granic" z Adrianną Chlebicką i Mateuszem Banasiukiem. Drugą komediową propozycją platformy jest film "Gorzko, gorzko" w reżyserii mistrza tego gatunku Tomasza Koneckiego. W rolach głównych w tej produkcji zobaczymy Edytę Olszówkę, Mateusza Kościukiewicza i Rafała Zawieruchę.