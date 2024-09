Nowy film Larraína, zatytułowany "Maria", przedstawi "burzliwą, piękną i tragiczną historią życia jednej z największych śpiewaczek operowych, przedstawioną z perspektywy jej ostatnich dni w Paryżu w 1970 roku. Pragnie rozliczyć się z własną tożsamością i życiem". Scenariusz produkcji napisał Steven Knight, który współpracował już z Larrainem przy okazji filmu "Spencer", opowiadającego o księżnej Dianie.

"Maria" - marzenie reżysera

"Połączenie moich dwóch najgłębszych i najbardziej osobistych pasji — kina i opery — było moim długo oczekiwanym marzeniem. To, że mogę to zrobić z Angeliną, niezwykle odważną i ciekawą artystką, to fascynująca okazja. Prawdziwy dar" - przyznał reżyser.

Reklama

Angelina Jolie dodała, że z pełną powagą bierze na siebie odpowiedzialność za życie i spuściznę Marii [Callas]. "Dam z siebie wszystko, by sprostać oczekiwaniom" - powiedziała aktorka, dodając, że od dawna podziwia twórczość Pabla Larraína.

"Maria": zwiastun

Zwiastun prezentuje widzom retrospekcje z życia Callas. Światowa premiera filmu miała miejsce na 81. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie produkcja otrzymała owację na stojąco.

"Maria" zadebiutuje w wybranych amerykańskich kinach 27 listopada, a na Netflix pojawi się 11 grudnia.