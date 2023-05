Netflix podał datę premiery oczekiwanej produkcji! "Nimona" już w czerwcu

"Nimona": Opowieść o akceptacji

Jedną z najciekawszych premier wydaje się "Nimona". Ekranizacja popularnej powieści graficznej ND Stevensona (odpowiedzialnego m.in. za nową wersję przygód She-ry w serialu animowanym "She-Ra i księżniczki mocy") przedstawia historię zmiennokształtnej nastolatki i rycerza, który został oskarżony o zbrodnię, której nie popełnił. Pełną przygód i humoru opowieść o akceptacji docenili i czytelnicy, i krytycy - za pracę nad "Nimoną" uhonorowano go nagrodą Cartoonist Studio Prize oraz nagrodą Eisnera.

Ekranizacja perypetii Nimony, zrealizowana przez Nicka Bruno i Troya Quane, ma zadebiutować na Netflix jeszcze w 2023 roku. Głosu głównym postaciom użyczą Chloë Grace Moretz (Nimona), Riz Ahmed (Ballister Boldheart), Eugene Lee Yang (Ambrozjusz Złotobiodry). W filmie usłyszymy również Frances Conroy, Lorraine Toussaint, czy RuPaul Charlesa.

Film zadebiutuje na Netflix 30 czerwca.

Wideo "Nimona": Oficjalny teaser

Animacje dla całej rodziny

Na Netflix swoją premierę będą miały także następujące filmy i seriale: "Nimona (czerwiec), epicka opowieść pełna fantazji i serca, Małpi Król (18 sierpnia), który jest inspirowany legendarną chińską opowieścią, przełożoną na pełną akcji komedię; You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah (13+) (25 sierpnia) gwarantuje humor i odrobinę szaleństwa w filmie o dorastaniu oraz Nasza Planeta 2 (14 czerwca), która pozwoli wszystkim wybrać się na niezwykłe wyprawy do świata zwierząt. Wśród nowych i powracających propozycji dla dzieci znajdą się Lego Ninjago: Powstanie smoków (1 czerwca), Sonic Prime (13 lipca), a także Koci Domek Gabi (7 sierpnia) i serial "Nie całkiem narwal" (19 czerwca) dla najmłodszych".

Pojawi się także nowy animowany film fabularny oparty na popularnej serii Miraculum - Miraculum: Biedronka i Czarny Kot - film".

"To część całej serii wakacyjnych nowości przygotowanych dla dzieci i rodzin, w ramach której na Netflix co tydzień trafiać będą nowe filmy i seriale skierowane do najmłodszych widzów. Wśród nich znajdą się m.in. pierwszy oryginalny serial animowany z Afryki - Superagentki, o czterech nastolatkach, które są tajnymi superbohaterkami, mieszkającymi w neo-futurystycznym afrykańskim mieście Lusaka (premiera 20 lipca)" - czytamy w opisie.

