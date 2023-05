Wiadomości "Pan Samochodzik i Templariusze": Jest pierwsze zdjęcie! Kto w głównej roli?

"Znany historyk sztuki, łowca skarbów oraz właściciel niezwykłego samochodu wpada na trop skarbu templariuszy, który jest kluczem do wielkiej mocy, mogącej zachwiać równowagą dobra i zła na świecie. Wspierany przez zaprzyjaźnionych harcerzy, Pan Samochodzik rozpoczyna wielki wyścig z czasem i wrogą organizacją, którego stawką jest dziedzictwo rycerskich zakonów" - czytamy w opisie produkcji.

"Pana Samochodzika i Templariuszy" dla Netfliksa wyprodukuje Orphan Studio. Reżyserią filmu zajmie się Antoni Nykowski, a autorem scenariusza jest Bartosz Sztybor ("Prosto w serce").



Tak wygląda pojazd Pana Samochodzika!

W głównej roli wystąpi Mateusz Janicki , którego serialowa widownia kojarzy z ról w: "Na dobre i na złe" (doktor Wilczewski), "Drogach wolności" (Karol Doster) i "Stuleciu Winnych" (Kazimierz Tarasiewicz).



Plakat produkcji daje nam wgląd w pojazd, jakim poruszał będzie się Pan Samchodzik.

"Wygląda on, jakby na ramę jakiejś terenówki nałożono nadwozie Fiata 125p, a braki między nadwoziem i niepasującym do niego podwoziem, zaszpachlowano. Auto ma terenowe opony, duży prześwit oraz bagażnik przeprawowy z halogenami i szperaczem. No i nie zapomnijmy o grillu oraz fragmencie maski przeszczepionym z od Ursusa" - pisał Michał Domański na stronach Interii.



Zdjęcie Mateusz Janicki na plakacie filmu "Pan Samochodzik i Templariusze" / Netflix / materiały prasowe

Przypomnijmy, że książka autorstwa Zbigniewa Nienackiego już raz została przeniesiona na ekran. W 1971 roku swoją premierę miał pięcioodcinkowy serial "Samochodzik i templariusze", w którym w tytułową rolę wcielił się Stanisław Mikulski.



Na podstawie książek Nienackiego powstały też cztery filmy fabularne. Ostatni z nich to nakręcony w 1991 roku film "Latające machiny kontra Pan Samochodzik".