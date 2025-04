Tom Cruise wspomina pracę nad "Wywiadem z wampirem". Ukryty talent Brada Pitta?

Film "Wywiad z wampirem" oparty na powieści Anny Rice zdecydowanie zbliżył do siebie dwie główne gwiazdy produkcji - Toma Cruise'a, który wcielił się w postać Lestata oraz Brada Pitta, czyli filmowego Louisa. Mężczyźni spędzili wspólnie sporo czasu na planie, ale także i poza nim. W chwilach przerwy odnaleźli aktywność, która im obojgu sprawiała dużą przyjemność. O tym, co działo się po godzinach pracy, Cruise opowiedział podczas prezentacji Paramount Pictures na CinemaCon. Okazuje się, że największą satysfakcję dawał im karting, czyli jazda gokartami.

Reklama

"To bardzo dobry kierowca. Wierzcie mi, ścigałem się z nim. Kiedy kręciliśmy 'Wywiad z wampirem', ścigaliśmy się na gokartach. Dosłownie skończyliśmy i jeździliśmy gokartami przez całą noc" - wspominał z sentymentem Cruise.

Brad Pitt w filmie "F1". Tom Cruise wciąż mu kibicuje

Podczas panelu na CinemaCon Tom Cruise nie ukrywał, że jest bardzo podekscytowany nowym projektem Brada Pitta. Jeszcze w tym roku w kinach pojawi się film "F1", w którym aktor będzie mógł zaprezentować widzom swoje umiejętności jazdy.

"Brad kręci nowy film z Jerrym Bruckheimerem i Josephem Kosinskim. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć go tego lata. To będzie niesamowite. Wspaniale jest zobaczyć go za kierownicą, bo jest naprawdę świetny" - cytuje Cruise'a portal CinemaBlend.

W filmie "F1", wyprodukowanym przez Bruckheimera i wyreżyserowanym przez Kosinskiego, Pitt wcieli się w emerytowanego kierowcę Formuły 1, który powraca do wyścigów. Scenariusz został napisany przez Ehrena Krugera. W produkcji zobaczymy również takie gwiazdy, jak: Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies czy Javier Bardem.

Polska premiera filmu "F1" zapowiedziana została na 27 czerwca.

Zobacz też: Martin Scorsese kocha polskie kino. Ten film uważa za największe arcydzieło