Wielki powrót Johnny’ego Deppa jest obecnie jednym z najchętniej podejmowanych przez media tematów związanych z show-biznesem. I trudno się dziwić. Gdy kilka lat temu jego była żona Amber Heard oskarżyła go o przemoc domową, cieszący się ogromną sympatią widzów i kolegów z branży aktor musiał stawić czoła poważnemu kryzysowi wizerunkowemu. W rezultacie od Deppa odwróciło się wielu sławnych znajomych, a on sam stracił kilka ról i lukratywnych kontraktów. Bodaj największym ciosem okazało się usunięcie go z obsady trzeciej części "Fantastycznych zwierząt", w której został on zastąpiony przez Madsa Mikkelsena.

Aby odzyskać dobre imię, odtwórca kultowej roli Jacka Sparrowa wytoczył byłej żonie proces o zniesławienie. Gdy tę batalię wygrał, jego powrót do świata kina był jedynie kwestią czasu. Wkrótce potem dostał rolę w dramacie kostiumowym "Kochanica króla", który dwa dni temu miał premierę podczas festiwalu filmowego w Cannes. Depp sportretował w tym filmie francuskiego monarchę Ludwika XV. I choć krytycy ocenili jego kreację dość chłodno, o triumfalnym powrocie wyklętego do niedawna Deppa mówią dziś niemal wszyscy.

Johnny Depp: Nie myślę o Hollywood

Sam gwiazdor odniósł się do tego zamieszania wokół niego podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę w Cannes. "Większość spośród tego, co przeczytaliście na mój temat, to fantastyka, przerażająco napisana fikcja" - ogłosił Depp w rozmowie z dziennikarzami. A zapytany przez serwis Deadline o to, czy wciąż czuje się bojkotowany przez Hollywood - o czym wspominał jeszcze w 2021 roku w wywiadzie udzielonym "The Sunday Times" - gwiazdor odparł, że nie, bo zwyczajnie nie zależy mu już na akceptacji amerykańskiej branży filmowej. I zasugerował, że stracił rolę w "Fantastycznych zwierzętach", bo producenci dali wiarę plotkom i niezweryfikowanym informacjom.