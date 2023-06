"Królowe Djursholm"

Szwedzki serial w konwencji dramatu i kryminału, opowiadający o młodych, bardzo zadłużonych kobietach z zamożnego przedmieścia Sztokholmu, które zaczynają okradać swoich sąsiadów. Produkcja inspirowana jest autentycznymi zdarzeniami.

W rolach głównych: Alva Bratt, Tindra Monsen, Sandra Zubovic.

Premiera: 5 czerwca (poniedziałek)

"Blade Runner 2049"

"Blade Runner 2049" to nakręcony z rozmachem sequel kultowego, nominowanego do Oscara "Łowcy androidów" z 1982 roku. Film przedstawia dystopijną metropolię, w której roboty wykorzystywane są jako niewolnicza siła robocza, która dąży do uzyskania wolności. Akcja nowego "Blade Runnera" rozpoczyna się 30 lat po wydarzeniach zaprezentowanych w filmowym oryginale.



Za reżyserię sequela filmu odpowiada Denis Villeneuve ("Nowy początek"). W rolach głównych pojawili się Ryan Gosling i Harrison Ford.

Premiera: 7 czerwca (środa)

"Arnold"

Serial dokumentalny o barwnym życiu i karierze Arnolda Schwarzeneggera — mistrza kulturystyki, ikony Hollywood i polityka. Produkcja składa się z trzech odcinków i krok po kroku pokazuje, jak rozwijała się kariera jednego z najpopularniejszych aktorów na świecie. Netflix zaprezentuje rozmowy z samym gwiazdorem, jego rodziną i przyjaciółmi, zdradzając widzom kulisy życia ulubieńca Ameryki.

Serial został wyreżyserowany przez Lesley Chilcott, autorkę takich produkcji jak "Niewygodna prawda" czy "Czekając na Supermana".

Premiera: 8 czerwca (czwartek)

