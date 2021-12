Netflix nakręci film o historii, która stała się hitem internetu

Wiadomości

Ta wyjątkowa historia zaczęła się pięć lat temu od zwykłego SMS-a, którego Wanda Dench wysłała do swojego wnuka. A przynajmniej tak myślała, bo - jak się potem okazało - pomyliła numery. W ten sposób SMS z zaproszeniem na kolację z okazji Święta Dziękczynienia dotarł do nieznajomego mężczyzny. Ten na kolację przyszedł i od tamtej pory co roku odwiedza panią Wandę, by wspólnie świętować. Opowieść o niezwykłej przyjaźni stała się ostatnio hitem internetu, a teraz Netflix nakręci o niej film.

Fotografia pochodzi z profilu Wandy Dench na Twitterze /@wandadench / Twitter