Nawet Madonna u niej zagrała. Susan Seidelman na 16. American Film Festival

Susan Seidelman gościem 16. American Film Festival we Wrocławiu

Kino pojawiło się w jej życiu przypadkiem. Susan Seidelman skończyła szkołę filmową, zdobyła nagrody za swoje krótkie metraże, a jej debiut "Smithereens" był pierwszym niezależnym filmem amerykańskim walczącym o Złotą Palmę w Cannes.



Podczas tegorocznej edycji American Film Festival (6-11 listopada) odbędzie się retrospektywa twórczości Susan Seidelman, reżyserka odwiedzi Wrocław i spotka się z widzami.



Pochodząca z filadelfijskich przedmieść autorka rozbiła bank sfinansowanym z własnej kieszeni "Smithereens" - punkowym portretem rozedrganej dziewczyny (podobnej do samej reżyserki), krążącej po obskurnym Nowym Jorku lat 80. i zdeterminowanej, by odnaleźć siebie. Bezbłędna intuicja zaprowadziła Susan Seidelman na plan "Rozpaczliwie poszukując Susan" - kultowej dziś produkcji z udziałem gwiazd: Rosanny Arquette, Johna Turturro, Giancarla Esposito, Laurie Metcalf i oczywiście Madonny.

"Seidelman z powodzeniem kontynuowała karierę, portretując kobiety wyrywające się z rutynowej codzienności amerykańskich przedmieść i małomiasteczkowej mentalności. Jej filmy są przy tym niezwykle stylowe i pełne kinofilskich inspiracji" - piszą organizatorzy American Film Festival.

Retrospektywa Susan Seidelman podczas 16. American Film Festival

W ramach retrospektywy będzie można obejrzeć:



"Smithereens" (1982)

"Rozpaczliwie poszukując Susan" (Desperately Seeking Susan, 1985)

"Mężczyzna idealny" (Making Mr. Right, 1987)

"Diablica" (She-Devil, 1989)

"Confessions of a Suburban Girl" (1992)

"The Dutch Master" (1993)

"Seks w wielkim mieście" (Sex and the City, 1998-2004; wybrane odcinki)

Podczas American Film Festival odbędzie się również masterclass z reżyserką, w ramach którego Susan opowie o swoich doświadczeniach jako kobieta reżyserka tworząca w latach 80. i 90. - epoce zdominowanej przez twórców Nowego Hollywood.

"Była jedną z wielu takich dziewczyn, o których dziś pamiętamy tylko okazjonalnie. Choć feminizm drugiej fali wydawał się przecierać szlaki kobietom próbujących swoich sił w zmaskulinizowanych zawodach, kino okazało się oporne na zmiany. W latach 80. obok Seidelman karierę rozpoczęły choćby Martha Coolidge, Penny Marshall, Lizzie Borden i Kathryn Bigelow - większość z nich, choć zrealizowały hitowe filmy pozostaje dziś w cieniu swoich bardziej znanych kolegów (...). Retrospektywą Seidelman chcemy rzucić światło na jedną z tych reżyserek, które miały odwagę rozpierać się łokciami, stawiać stopę w progu zamykanych przed nimi drzwi, roztrzaskiwać szklane sufity" - pisze Patrycja Mucha, kuratorka retrospektywy.

16. edycja American Film Festival odbędzie się od 6 do 11 listopada 2025, tradycyjnie we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty.

