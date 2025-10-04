Nawet Madonna u niej zagrała. Susan Seidelman na 16. American Film Festival
Grały u niej takie gwiazdy, jak Madonna, Rosanna Arquette czy John Turturro. Jej produkcje "Rozpaczliwie poszukując Susan" czy "Seks w wielkim mieście" przeszły już do historii. Jedna z tegorocznych retrospektyw 16. edycji American Film Festival poświęcona zostanie Susan Seidelman - jednej z niewielu amerykańskich kobiet reżyserek, która konsekwentnie i regularnie tworzyła amerykańskie kino na przecięciu indie i mainstreamu w latach 80. i 90. XX wieku. Artystka odwiedzi Wrocław i spotka się z widzami.
Kino pojawiło się w jej życiu przypadkiem. Susan Seidelman skończyła szkołę filmową, zdobyła nagrody za swoje krótkie metraże, a jej debiut "Smithereens" był pierwszym niezależnym filmem amerykańskim walczącym o Złotą Palmę w Cannes.
Podczas tegorocznej edycji American Film Festival (6-11 listopada) odbędzie się retrospektywa twórczości Susan Seidelman, reżyserka odwiedzi Wrocław i spotka się z widzami.
Pochodząca z filadelfijskich przedmieść autorka rozbiła bank sfinansowanym z własnej kieszeni "Smithereens" - punkowym portretem rozedrganej dziewczyny (podobnej do samej reżyserki), krążącej po obskurnym Nowym Jorku lat 80. i zdeterminowanej, by odnaleźć siebie. Bezbłędna intuicja zaprowadziła Susan Seidelman na plan "Rozpaczliwie poszukując Susan" - kultowej dziś produkcji z udziałem gwiazd: Rosanny Arquette, Johna Turturro, Giancarla Esposito, Laurie Metcalf i oczywiście Madonny.
"Seidelman z powodzeniem kontynuowała karierę, portretując kobiety wyrywające się z rutynowej codzienności amerykańskich przedmieść i małomiasteczkowej mentalności. Jej filmy są przy tym niezwykle stylowe i pełne kinofilskich inspiracji" - piszą organizatorzy American Film Festival.
W ramach retrospektywy będzie można obejrzeć:
"Smithereens" (1982)
"Rozpaczliwie poszukując Susan" (Desperately Seeking Susan, 1985)
"Mężczyzna idealny" (Making Mr. Right, 1987)
"Diablica" (She-Devil, 1989)
"Confessions of a Suburban Girl" (1992)
"The Dutch Master" (1993)
"Seks w wielkim mieście" (Sex and the City, 1998-2004; wybrane odcinki)
Podczas American Film Festival odbędzie się również masterclass z reżyserką, w ramach którego Susan opowie o swoich doświadczeniach jako kobieta reżyserka tworząca w latach 80. i 90. - epoce zdominowanej przez twórców Nowego Hollywood.
"Była jedną z wielu takich dziewczyn, o których dziś pamiętamy tylko okazjonalnie. Choć feminizm drugiej fali wydawał się przecierać szlaki kobietom próbujących swoich sił w zmaskulinizowanych zawodach, kino okazało się oporne na zmiany. W latach 80. obok Seidelman karierę rozpoczęły choćby Martha Coolidge, Penny Marshall, Lizzie Borden i Kathryn Bigelow - większość z nich, choć zrealizowały hitowe filmy pozostaje dziś w cieniu swoich bardziej znanych kolegów (...). Retrospektywą Seidelman chcemy rzucić światło na jedną z tych reżyserek, które miały odwagę rozpierać się łokciami, stawiać stopę w progu zamykanych przed nimi drzwi, roztrzaskiwać szklane sufity" - pisze Patrycja Mucha, kuratorka retrospektywy.
16. edycja American Film Festival odbędzie się od 6 do 11 listopada 2025, tradycyjnie we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty.