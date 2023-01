Natalie Portman odwiedzi Poznań

W dniach 10-11 maja 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się Impact'23. Impact to prestiżowe wydarzenie technologiczno-gospodarcze, w którym uczestniczyć będzie ponad 500 wyjątkowych gości z Polski i zagranicy. Prelegenci wypowiadać się będą w ramach 21 obszarów tematycznych.

Na jednej z 7 scen MTP pojawi się również Natalie Portman . Słynna aktorka, która w ostatnich latach zasłynęła również jako działaczka oddana walce o równouprawnienie kobiet i dostęp do edukacji dla dziewcząt na całym świecie, niedawno wydała książkę. "Natalie Portman's Fables" z inicjatywy Impact zostanie wydana również w Polsce. Debiutancka książka obrazkowa gwiazdy stała się bestsellerem na liście The New York Times.

Natalie Portman: Wielka kariera

Urodzona w 1981 roku Natalie Portman jest jedną z najbardziej uznanych i najpopularniejszych amerykańskich aktorek. Od czasu swojego genialnego debiutu w "Leonie zawodowcu" aktorka konsekwentnie prowadzi swoją karierę i zdobywa kolejne nagrody - między innymi Złoty Glob i Oscara. Amerykański komik i prowadzący popularny talk-show David Letterman nazwał ją "nową Audrey Hepburn".

Przepustkę do wielkiej kariery zapewniła jej rola Matyldy w filmie "Leon zawodowiec" , ale gwiazda zadbała, by widownia o niej nie zapomniała. Widzom szczególnie zapadła w pamięć w filmach: "Bliżej", "V jak Vendetta", "Czarny łabędź" , "Thor", czy "Jackie".

