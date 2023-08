Timothy Walter "Tim" Burton urodził się 25 sierpnia 1958 roku w Burbank (Kalifornia, USA). Jego matka prowadziła dom, a ojciec pracował jako dozorca obiektów sportowych. Dzieciństwo Burtona było spokojne, a momentami wręcz nudne - wtedy uciekał w świat wyobraźni i horrorów, które już wtedy uwielbiał.

Burton nie był specjalnie dobrym uczniem, ale szybko zaczął wykazywać talent filmowca. Już jako nastolatek kręcił pierwsze krótkometrażowe filmy przy użyciu prymitywnych technik animacji poklatkowej. Jako trzynastolatek nakręcił "Wyspę Doktora Agora". W 1981 ukończył studia na wydziale animacji w California Institute of the Arts w Walencji w Kalifornii.

Reklama

Tim Burton: Zaczynał w Disneyu

Tim Burton rozpoczynał swoją karierę w Walt Disney Company, gdzie był jednym z rysowników. Nikt nie miał wątpliwości co do jego talentu, jednak jego zamiłowanie makabreski stało w opozycji wobec rodzinnego przekazu studia. Zrealizował dwa filmy krótkometrażowe -"Vincent" (1982) i "Frankenweenie" (1984).

"Frankenweenie" był wariacją na temat historii Frankensteina: opowiadał o małym chłopcu, który postanawia wskrzesić swojego psa. Disnejowscy decydenci oczekiwali krótkiej formy nadającej się do wyświetlania w ramach jednego seansu z odnowioną wersją klasycznego "Pinokia" (1940); po obejrzeniu efektu końcowego zdecydowali jednak, że jest to dzieło nieodpowiednie dla najmłodszej widowni. Burton otrzymał wypowiedzenie, a plany dotyczące dystrybucji jego dziełka zostały anulowane. tak o tym zdarzeniu pisała Gayden Wren w artykule dla "The New York Times".

"Frankenweenie" w końcu trafił do kin dopiero po kilku latach, kiedy jego twórca był już sławny, ale widzom zaproponowano ocenzurowaną wersję. Jednak po Hollywood w nieoficjalnym obiegu krążyła już wtedy wersja oryginalna, która przykuła uwagę Paula Reubensa, aktora, święcącego wtedy szczyty popularności za sprawą wykreowanej przez siebie postaci Pee-wee Hermana, bohatera familijnego formatu "Pee-wee's Playhouse" (1986-1990). To wtedy Reubens namówił 27-letniego Burtona, aby wyreżyserował jego kinowy debiut. Współpraca ta okazała się udana - film "Wielka przygoda Pee-wee Hermana" nieoczekiwanie stał się hitem. Z kolei w 2012 roku mogliśmy oglądać pełnometrażową wersję filmu "Frankenweenie" .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Frankenweenie" [trailer]

Kolejnym przedsięwzięciem Burtona była czarna komedia pt. "Sok z żuka" , która weszła na ekrany kin w 1988 roku i z miejsca stała się przebojem. Widzowie entuzjastycznie przyjęli barwną opowieść o świeżo upieczonej parze duchów (w tych rolach Geena Davis i Alec Baldwin), którzy z pomocą granego przez Michaela Keatona wątpliwej reputacji bio-egzorcysty z zaświatów, próbują pozbyć się nowych właścicieli swego domu.

Zdjęcie Michael Keaton i Winona Ryder w filmie "Sok z żuka" / Warner Bros/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East / East News

Scena opętania podczas kolacji przy piosence "Day-O" Harry'ego Belafonte przeszła do historii komedii. W większości jego filmów Burtona pojawia się zresztą scena, w której bohaterowie siedzą przy stole i wspólnie spożywają obiad.

Wideo youtube

Tim Burton: Nowy styl kina superbohaterskiego

W 1989 roku wyreżyserował "Batmana". Gdy "Edward Nożycoręki" (1990) i "Powrót Batmana" (1992) święciły kasowe triumfy, Burton był już jednym z najbardziej rozchwytywanych reżyserów.



Zdjęcie Michelle Pfeiffer i Danny DeVito w filmie "Powrót Batmana" / Warner Bros/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East / East News

Gdy kręcił "Batmana" , bogato czerpał z ciemnej, a nawet mrocznej estetyki oryginalnego komiksu Neala Adamsa i Franka Millera, czym nie byli zachwyceni krytycy. Wciąż obowiązywał styl na modłę "Supermana" z 1978 - filmu utrzymanego w barwnym, jasnym świecie, w którym postacie wyglądały jak żywe kreskówki. Burton postanowił nawiązać jednak do stylu noir. Jego "Batman" to pierwsza produkcja, która w kinach Wielkiej Brytanii była dozwolona od 12. roku życia. Uznano wtedy, że jest zbyt mroczna dla młodszych widzów. Gdy film odniósł finansowy sukces, stosunek Hollywood do komiksów zmienił się na zawsze.

Wideo youtube

Tim Burton: Własna ścieżka

Od momentu pierwszych sukcesów reżyser konsekwentnie realizuje swoją własną artystyczną ścieżkę. W tym czasie stworzył m.in. filmy: "Marsjanie atakują!" (1996), "Planeta małp" (2001), "Gnijąca panna młoda" (2005), "Charlie i fabryka czekolady" (2005), "Alicja w Krainie Czarów" (2010), czy ostatnio "Dumbo" (2019). W ubiegłym roku Burton nakręcił pierwszy w karierze serial serial - "Wednesday", który okazał się hitem Netfliksa, opowiada historię kultowej bohaterki znanej dobrze widzom z "Rodziny Addamsów".

Wideo Wednesday | Oficjalny teaser | Netflix

Wyjaśniając swoją miłość do przerażającego klanu, reżyser powiedział: "Myślę, że wszystkie rodziny są dziwne, a 'Rodzina Addamsów' jest bardzo symboliczna dla tego, co do nich czuję, ponieważ nigdy nie spotkałem takiej, która nie miałaby dziwnych cech".

Najnowszym projektem Burtona jest kontynuacja "Soku z żuka".

Niewiele wiadomo na temat fabuły sequelu. Znana jest za to obsada, w której znajdują się artyści związani z sukcesem pierwszej części filmu - Michael Keaton i Winona Ryder . Wiadomo również, że gwiazdom części pierwszej partnerować będą Jenna Ortega , która zagra córkę postaci granej przez Ryder, oraz Justin Theroux .



Tim Burton: Życie prywatne i odbiór twórczości

Pod wieloma względami jest podręcznikowym przykładem filmowca niezależnego. Jego dzieła mają wymowę mocno osobistą i wyrażają specyficzną artystyczną wrażliwość swego twórcy, na którą składa się zarówno sardoniczna posępność, jak i sarkastyczny romantyzm - jakże dalekie od hollywoodzkiego mainstreamu. Zatrudnia wciąż tych samych aktorów, przy czym w rolach żeńskich często obsadza swoje aktualne życiowe partnerki. Tymczasem cały dowcip polega na tym, że Burton nie jest niezależnym filmowcem. Praktycznie każdy tytuł w jego reżyserskim dorobku realizowany był we współpracy z wielką wytwórnią. Kilka z nich zyskało też status kinowych hitów. Ale w układzie Burton-Hollywood to Fabryka Snów częściej bywa petentem, nie odwrotnie. napisała o nim Gayden Wren dla "The New York Times"

24 lutego 1989 ożenił się z Leną Gieseke, jednak już 31 grudnia 1991 doszło do rozwodu. W latach 1993–2001 związany był z Lisą Marie Smith.

W 2001 roku, w czasie zdjęć do "Planety małp", reżyser związał się z Heleną Bonham Carter . Przez lata stanowili jedną z najbardziej charakterystycznych par w całym Hollywood. Aktorka wystąpiła w sześciu filmach reżysera i uznawana była za jego muzę. Doczekali się dwójki dzieci: syna Billy’ego Raya (ur. 4 października 2003) oraz córki Nell (ur. 15 grudnia 2007). Ponoć mieszkali w dwóch osobnych domach, które łączył ze sobą wielki korytarz.

Para rozstała się w 2014 roku. Bonham Carter zapewniała jednak w wywiadach, że wciąż są w przyjacielskiej relacji i nie wykluczyła, że kiedyś wystąpi w kolejnym z jego filmów.

Zdjęcie Tim Burton z dziećmi na Festiwalu Filmowym w Rzymie (2021) / Maria Laura Antonelli/Shutterstock / East News

Obecnie Tim Burton spotyka się z włoską aktorką Monicą Bellucci, która niedawno w rozmowie z francuskim "Elle" postanowiła wreszcie uciąć plotki i spekulacje na temat łączącej ich relacji.