Nie żyje Wojciech Trzciński. Polski kompozytor miał 75 lat

Wojciech Trzciński: kariera kompozytora

Wojciech Trzciński był kompozytorem, pianistą, dyrygentem. Tworzył muzykę do filmów i spektakli - to on odpowiadał za ścieżkę do takich tytułów jak "Krzyk" w reżyserii Barbary Sass, "Kobieta i kobieta" Ryszarda Bugajskiego i Janusza Dymka), "Halo, Szpicbródka" (Janusz Rzeszewski, Mieczysław Jahoda) czy filmów animowanych "Dżungla", "O czym marzą koty", "Czarny błysk", filmów dokumentalnych ("Piosenka o porcelanie") czy widowisk telewizyjnych.

Kompozytor był jednym z pomysłodawców Fryderyków - nagrody polskiego przemysłu fonograficznego - oraz założycielem ośrodka sztuki "Fabryka Trzciny". Za swoje osiągnięcia został wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. Paszportem Polityki, Nagrodą Kisiela. W 2006 roku otrzymał Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis", w 2024 uhonorowano Trzcińskiego Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis".

Reklama

Wojciech Trzciński był autorem wielu piosenek, które były wykonywane przez gwiazdy polskiej muzyki - m.in. przez Annę Jantar, Zdzisławę Sośnicką, Krystynę Prońko, Halinę Frąckowiak, Krzysztofa Krawczyka. Piosenki, do których aranżował muzykę, można było usłyszeć w "Tulipanie" (1986, "Nigdy więcej"), "Sztos 2" (2011, "Pamiętam ciebie"), "Hiacynt (2021, "Jak minął dzień"), "Minuta ciszy" (2022, "Byle było tak").

Wojciech Trzciński: artysta zmarł w wieku 75 lat

Wojciech Trzciński zmarł w wieku 75 lat. O jego śmierci poinformowała rodzina.