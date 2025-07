Urodzony 8 lipca 1993 roku Corenswet ukończył w 2016 roku prestiżową Juilliard School. Wcześniej występował w teatrze oraz amatorskich filmach i serialach internetowych. Później pojawiał się gościnnie między innymi w "Elementary", "House of Cards" i "Wyborach Paytona Hobarta". Następnie przyszły małe role, między innymi w horrorze "Pearl" i katastroficznym "Twisters".

"Superman". David Corenswet marzyło tej roli od lat

W 2019 roku Corenswet udzielił wywiadu dla "Entertainment Weekly" przy okazji swojego występy w serialu "Hollywood" Ryana Murphy’ego. Zwrócił wtedy uwagę, że jest podobny do Henry’ego Cavilla, który wówczas wcielał się w Supermana. Dodał także, że bardzo chciałby przejęć tę rolę po Brytyjczyku.

Reklama

Wideo "Superman" [trailer 3]

"Zauważyłem nasze podobieństwo, zanim zaczęto pisać o tym w mediach społecznościowych. Jednak moją największą ambicją jest zagranie roli Supermana. Bardzo chciałbym, żeby ktoś spróbował zrobić radosną wersję opowieści o tym superbohaterze. Uwielbiam mroczne i twarde podejście Henry’ego Cavilla, ale chciałbym, żeby kolejny film o Supermanie był bardzo jasny i optymistyczny" – mówił Corenswet, nieświadomy, że sześć lat później jego życzenia się spełnią.

W rozmowie z "Heart" aktor przyznał zresztą, że zwrócił się do Cavilla oraz Tylera Hoechlina, który zagrał superbohatera w serialu "Superman & Lois", o wskazówki. "Miałem przyjemność wymienić z nimi korespondencję. Byli bardzo wspierający i mieliśmy przemiłą wymianę zdań. Mam nadzieję, że kiedyś ich poznam" - mówił dla "Heart". "Obaj powiedzieli mi swoimi słowami, że nie będą próbowali dawać mi żadnych porad. Myślę, że to bardzo w stylu Supermana".

"Wzmocnili moją wiarę w siebie i dali znać, żebym dobrze się bawił. Co też jest bardzo w stylu Supermana" – kontynuował aktor.

Zdjęcie David Corenswet jako Superman / Jessica Miglio/Associated Press/East News / East News

David Corenswet pokonał do roli Supermana ponad 400 aktorów

W czasie castingu do roli następcy Cavilla Gunn przesłuchał ponad 400 aktorów. Corenswet zjawił się na nim pierwszego dnia. Reżyser kojarzył go z horroru "Pearl" Ti Westa, w którym zagrał on operatra kinowego, romansującego z główną bohaterką. "To świetny film. Zobaczyłem postać, którą nazywali po prostu Operatorem, i pomyślałem, że ten gość wygląda jakby mógłby być Supermanem. Sprawdziłem go w serwisie IMDb i poprosiłem, żeby ktoś go tutaj ściągnął" – przyznał Gunn w rozmowie z JM Video Club. Zdradził także, że Corenswet nie był jego faworytem. Wymarzył sobie innego aktora, który nie wypadł jednak najlepiej podczas przesłuchania. Tymczasem Operator z "Pearl" był "niesamowity" i "zabawny".

"Myślę, że pod wieloma względami ja i James jesteśmy stworzeni dla siebie" – przyznał aktor w rozmowie z magazynem "GQ". Od razu przypadł mu do gustu sposób pracy Gunna, który wydaje głośne polecenia w czasie sceny. Większość reżyserów instruuje aktorów między ujęciami. "Gdy to się zaczęło, wiedziałem, że wszystko będzie dobrze, bo tak strasznie potrzebuję reżysera. Inaczej nie wiem, co robię. […] Potrzebuję reżysera, który wie, czego chce i potrafi to jasno wyrazić. Jeśli jestem kiepski, powiedz mi, że jestem kiepski, a potem razem popracujemy, żebym wypad dobrze".

Zdjęcie Tak prezentuje się nowy Superman / materiały prasowe

"Gdy skończyliśmy zdjęcia, poszliśmy świętować i James – wydaje mi się, że pod wpływem chwili – powiedział mi, co o mnie myśli. Stwierdził bardzo miłą rzecz. ‘Jesteś filmowcem, chcesz być zaangażowany w powstanie filmu i zrobisz wszystko, by wyszedł on jak najlepiej’" – przyznał Corenswet. "Potem dodał: ‘jesteś też jak dzieciak, który wtyka paluchy do kontaktu i trzeba mu dać po łapach, żeby tego nie robił’".

Gunn także przyznał, że bardzo dobrze dogaduje się z filmowym Supermanem. "Czasem jego pytania są świetne, bo widzę, że chce wypaść lepiej, a dzięki temu film też będzie lepszy. Czasem zada jednak o jedno pytanie za dużo i mam takie: ‘Jezu, David, przestań, daj odpocząć’. Piękne jest to, że David zna siebie i wie, kiedy przekroczy moją granicę. Gdy mówię mu, żeby zamknął ryj, nie bierze tego do siebie".

Zdjęcie David Corenswet w filmie "Superman" / Album Online/East News / East News

David Corenswet. Największa gwiazda filmowa na świecie

Gunn, który wypromował Chrisa Pratta dzięki swoim "Strażnikom Galaktyki", nieskromnie przyznał, że wróży Corenswetowi podobną karierę. "Jestem bardzo dobry w znajdowaniu ludzi, którzy w przyszłości staną się gwiazdami. Myślę, że David Corenswet jest największą gwiazdą filmową na świecie, tylko nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą. […] Jest niewielu aktorów, którzy mają talent, wyczucie komedii, a jednocześnie są nieziemsko przystojni" – mówił reżyser nowego "Supermana" w rozmowie ze stacją CNN.

Czas pokaże, czy jego przewidywania okażą się sprawdzą. Jedno jest pewne – fani pokochali Corensweta w roli Supermana i nie mogą się doczekać, gdy znów wcieli się w rolę Ostatniego Syna Kryptona.