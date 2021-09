"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje": Dawid Ogrodnik kontra Robert Więckiewicz

Film "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" to produkcja, którą pokochali już widzowie, wyróżniając ją m.in. Nagrodą Publiczności podczas niedawno zakończonego Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie.



"Najmro. Kocha, kradnie, szanuje": Ogrodnik kontra Więckiewicz

W filmie przeciwko sobie stanęli "król ucieczek" Zdzisław Najmrodzki (Dawid Ogrodnik) i stróż prawa w PRL-u, milicjant Barski (Robert Więckiewicz).

"Myślę, że to, co łączy Najmro i Barskiego, przekłada się jeden do jednego na naszą współpracę zawodową. To relacja zadziorna, ale emocjonalna i pełna szacunku. Najmro, podobnie jak ja, podziwia swojego filmowego rywala, uważnie go obserwuje i uczy się od niego" - zauważa Dawid Ogrodnik.

"Gdyby zamienić ich rolami, zachowywaliby się dokładnie tak samo. To Najmro goniłby Barskiego, który zrobiłby wszystko, aby nie dać się złapać. To ludzie, którzy w innych okolicznościach najpewniej zostaliby przyjaciółmi" - dodaje.



"Obydwaj stoją po przeciwnej stronie barykady. Wytwarza się między nimi więź, którą można porównać do relacji bohaterów 'Gorączki' Michaela Manna, granych przez Ala Pacino i Roberta De Niro. Tutaj też mamy policjanta i złodzieja, których łączy respekt. Dwóch facetów, którzy w innych okolicznościach mogliby zostać przyjaciółmi, ale zostali zmuszeni do tego, żeby być rywalami" - stwierdza Robert Więckiewicz.



"Najmro" - obsada, zwiastun

W "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" w rolach głównych wystąpili znakomici aktorzy: Dawid Ogrodnik, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Rafał Zawierucha, Olga Bołądź, Andrzej Andrzejewski, Dorota Kolak, Masza Wągrocka oraz Sandra Drzymalska.

Reżyserem filmu jest Mateusz Rakowicz, który wspólnie z Łukaszem M. Maciejewskim napisał scenariusz. Autorem zdjęć jest Jacek Podgórski, a za muzykę odpowiada Andrzej Smolik.

Producentem "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" jest TFP, a koproducentami Grupa Polsat Plus oraz Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Do kin wprowadza go Dystrybucja Mówi Serwis.