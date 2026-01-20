"Grzesznicy" opowiadają o braciach bliźniakach, którzy po latach w Chicago wracają do Missisipi, gdzie otwierają bar dla czarnoskórej mniejszości. Miejscem są zainteresowane także siły piekielne.

W głównych bohaterów wcielił się Michael B. Jordan. Aktor jest stałym współpracownikiem Cooglera - zagrał we wszystkich jego filmach. W rozmowie z Poehler reżyser wspominał, jak zaangażował aktora do swojego ostatniego filmu.

Michael B. Jordan w scenie z "Grzeszników" materiały prasowe

"Grzesznicy". Tak Michael B. Jordan zareagował na pomysł filmu

"To wyszło tak: starałem się skończyć scenariusz, bo Mike jest zajęty. Nie chciałem mu powiedzieć, że mam pomysł, a potem kazać mu czekać, żeby potem do mnie wydzwaniał i pytał, gdzie to jest. Stało się tak, że zadzwonił do mnie i chciał sprzedać mi jakiś pomysł, a ja pracowałem nad 'Grzesznikami'. Powiedziałem mu, że teraz nie mam czasu. On się zirytował. 'Stary, co się dzieje? Chcę to nakręcić. Czegoś mi nie mówisz'" - wspominał Coogler.

"Wyjaśniłem mu: 'słuchaj, pracuję nad pomysłem dla ciebie. Bliźniaki, lata trzydzieste, wampiry'. Pamiętam, jak zareagował, bo przez długi czas siedział cicho. Bałem się, że go straciłem. Po chwili powiedział w końcu, że brzmi to interesująco" - kontynuował.

"Grzesznicy". Jeden z najbardziej uznanych filmów 2025 roku

"Grzesznicy" ukazali się w kwietniu 2025 roku. Film zarobił na całym świecie 368,3 milionów dolarów. Film jest jednym z faworytów w wyścigu po Oscary. Dotychczas otrzymał pięć nominacji do nagród Gildii Aktorów Scenicznych, a także cztery wyróżnienia Critics' Choice i dwa Złote Globy.