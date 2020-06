Najlepiej zarabiający aktorzy. Kto jest na liście?

Zarobki hollywoodzkich aktorek bledną w porównaniu z tym, ile zarabiają mężczyźni. Nie bez powodu kobiety kina od jakiegoś czasu głośno manifestują nierówności, jakie panują w środowisku filmowym.

To specyficzne traktowanie kobiet w środowisku światowego show-biznesu nie tylko utrudnia hollywoodzkim aktorkom zdobycie ról, ale i uniemożliwia zasilenie grona miliarderów.

Dość powiedzieć, że Scarlett Johansson w rankingu przegrywa choćby z Bradleyem Cooperem i Adamem Sandlerem (po 57 milionów dolarów), a ci nie zmieścili się nawet w pierwszej piątce najlepiej zarabiających aktorów.

Nawet Jackie Chan, gwiazdor kina akcji, który, jak mogło się wydawać, lata świetności ma już dawno za sobą, zarobił więcej - równe 58 milionów dolarów.

Oto piątka najlepiej zarabiających aktorów! Zaczynamy od tych, którzy mają na koncie... najmniej.



Jackie Chan - 58 mln $

Chan skupia się w ostatnim czasie na chińskich produkcjach - to ten rynek zapewnia mu wielomilionowe gaże. "Tajemnica Pieczęci Smoka", "The Knight of Shadows: Between Yin and Yang" czy "Journey to China: Mystery of the Iron Mask" to tylko niektóre tytuły chińskich superprodukcji, w których można oglądać aktora.

Oczywiście, wszystkie wykorzystują elementy kina akcji. Nie szkodzą Chanowi także amerykańskie projekty - przed nim m.in. czwarta część "Godzin szczytu" oraz druga "Karate Kid", filmu, który w 2010 roku okazał się wielkim światowym sukcesem.