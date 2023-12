Najgorsza drużyna w historii piłki nożnej? Właśnie powstał o niej film

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Od 25 grudnia w wybranych kinach w całej Polsce będzie można obejrzeć na pokazach przedpremierowych najnowszy film Taiki Waititiego - "Pierwszy gol". To przezabawna i z czułością opowiedziana historia najgorszej drużyny piłkarskiej globu, która w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2001 poniosła spektakularną porażkę. Nawet to wydarzenie nie zdołało odebrać jej marzeń!

Michael Fassbender w scenie z filmu "Pierwszy gol" /materiały prasowe