Najgorętsze premiery filmowe lata. Tych produkcji nie możemy się doczekać

"W głowie się nie mieści 2"

Wyprodukowany przez Disneya i Pixara film "W głowie się nie mieści 2" to powrót do umysłu Riley, obecnie świeżo upieczonej nastolatki. Centrala sterowania przechodzi gruntowny remont, bo pojawiły się nowe Emocje! Radość, Smutek, Złość, Strach i Odraza, które dotąd z powodzeniem kierowały całym przedsięwzięciem, z pewnym wahaniem witają nowego przybysza — Niepewność. A to dopiero początek zmian.

Za reżyserię "W głowie się nie mieści 2" odpowiada Kelsey Mann. Scenariusz wyszedł spod pióra Meg LeFauve, która była także współscenarzystką oryginału.

Wideo "W głowie się nie mieści 2" [trailer 2]

"W głowie się nie mieści 2" wejdzie do polskich kin 12 czerwca 2024 roku.

"Ciche miejsce: Dzień pierwszy"

"Ciche miejsce: Dzień pierwszy" będzie, jak wskazuje tytuł, prequelem serii horrorów. Inwazję obcych obejrzymy z perspektywy mieszkańców Nowego Jorku, w tym Sam granej przez laureatkę Oscara Lupitę Nyong'o. Poza nią w obsadzie znaleźli się także Joseph Quinn, Alex Wolff oraz Djimon Hounsou, który powtórzy swoją rolę z "Cichego miejsca 2".

Za kamerą stanął Michael Sarnoski, twórca bardzo dobrze przyjętej "Świni" z Nicolasem Cage'em. Jest on także autorem scenariusza. Historię opracował razem z Johnem Krasinskim, pomysłodawcą serii.

"Ciche miejsce: Dzień pierwszy" wejdzie do polskich kin 28 czerwca 2024 roku.

Zdjęcie Kadr z filmu "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" / materiały prasowe

"MaXXXine"

Bohaterką "MaXXXine" Ti Westa jest grana przez Mię Goth kobieta, która jako jedyna ocalała z masakry, do jakiej doszło na terenie sielskiej, wiejskiej posiadłości w filmie "X". To aktorka filmów dla dorosłych, która wyrusza do Los Angeles, by zostać gwiazdą kina. Akcja trzeciej części serii będzie osadzona w środowisku filmowym w latach 80.

Sukces filmów "X" i "Pearl" sprawił, że do obsady "MaXXXine" twórcy pozyskali wiele gwiazd z aktorskiej pierwszej ligi. W ogłoszonej przez A24 obsadzie znalazło się miejsce m.in. dla Elizabeth Debicki ("The Crown"), Kevina Bacona ("Footloose"), Lily Collins ("Emily w Paryżu"), Michelle Monaghan ("Gdzie jesteś, Amando?"), Giancarlo Esposito ("Breaking Bad") oraz Bobby’ego Cannavale’a ("Dróżnik"). Wnioskując z poprzednich części cyklu, większość bohaterów nie doczeka do napisów końcowych.

"MaXXXine" wejdzie do polskich kin 5 lipca 2024 roku.

Zdjęcie Kadr z filmu "MaXXXine" / Album Online / East News

"Twisters"

"Twisters" to kontynuacja kasowego hitu z 1996 roku. Opowiadał on o grupie łowców burz pracujących nad wynalazkiem mającym zapewnić wcześniejsze wykrywanie tornad, celem szybszego i skuteczniejszego ewakuowania ludzi z zagrożonych terenów. W rolach głównych wystąpili w nim Helen Hunt i Bill Paxton.

Kontynuację napisał Mark L. Smith ("Zjawa"), a za kamerą stanął nominowany do Oscara za "Minari" Lee Isaac Chung. W głównych rolach zobaczymy Glena Powella i Daisy Edgar-Jones. Partnerują im Anthony Ramos, Maura Tierney, Brandon Perea, Daryl McCormack, Sasha Lane, Kiernan Shipka i Nik Dodan.

"Twisters" wejdzie do polskich kin 19 lipca 2024 roku.

Zdjęcie Kadr z filmu "Twisters" / materiały prasowe

"Deadpool & Wolverine"

Deadpool (Ryan Reynolds) zostaje wplątany w międzywymiarową intrygę. Z polecenia pilnującej porządku w multiwersum agencji TVA (znanej z serialu "Loki") ruszy w podróż po alternatywnych rzeczywistościach. Na swojej drodze napotka wielu bohaterów z poprzednich adaptacji filmów Marvela, w tym Wolverine'a (Hugh Jackman). Obaj zawiążą trudny sojusz w celu uratowania swoich światów.

Marvel Studios nie ma ostatnio dobrej passy. Wydaje się, że "Deadpool & Wolverine" będzie powrotem wytwórni na właściwe tory. Będzie to pierwszy jej film z kategorią wiekową R — co oznacza, że w Stanach Zjednoczonych osoby poniżej 17 roku życia będą mogły wejść na salę kinową tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna. To także powrót Hugh Jackmana do roli Wolverine'a po siedmiu latach przerwy.

Film "Deadpool & Wolverine" wejdzie do kin 26 lipca 2024 roku.

Zdjęcie Kadr z filmu "Deadpool & Wolverine" / materiały prasowe

"Obcy: Romulus"

Tytułowy "Romulus" jest stacją badawczą korporacji Weyland-Yutani, doskonale znanej fanom cyklu "Obcy". Jej wrak ma dryfować w przestrzeni kosmicznej i zwrócić uwagę grupy zajmującej się grabieżą opuszczonych baz. Jej członkowie nie wiedzą, że wewnątrz stacji czai się śmiertelne niebezpieczeństwo.

W jednym z wcześniejszych wywiadów Cailee Spaeny ("Priscilla"), gwiazda produkcji, wyjawiła, że akcja filmu "Obcy: Romulus" będzie się rozgrywała między wydarzeniami z "Ósmego pasażera Nostromo" Ridleya Scotta i "Decydującego starcia" Jamesa Camerona.

Za kamerą stanął Fede Álvarez, twórca "Martwego zła" z 2013 roku oraz dylogii "Nie oddychaj". W rolach głównych poza Spaeny wystąpili Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn i Aileen Wu.

"Obcy: Romulus" wejdzie do polskich kin 15 sierpnia 2024 roku.

Zdjęcie Kadr z filmu "Obcy: Romulus" / materiały prasowe