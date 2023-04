Najdłużej wystawiany na Broadwayu musical po 35 latach schodzi z afisza

Musical "Upiór w operze" zarobił ponad 1,3 mld dolarów

"Był to dla mnie koncert życia. Nie ma innego sposobu, aby to opisać. Dało mi to bezpieczeństwo, możliwość planowania na przyszłość. Daje mi dyscyplinę i strukturę w moim życiu, a także stały sposób na utrzymanie mojej profesji" - NPR cytuje Richarda Poole'a, odtwórcę małych ról w "Upiorze w operze" od prawie 25 lat.