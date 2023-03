Andrew Lloyd Webber: Nie żyje najstarszy syn legendarnego twórcy

O śmierci Nicholasa Lloyda Webbera poinformował w specjalnym oświadczeniu jego ojciec. "Cała jego rodzina jest teraz razem i wszyscy czujemy się totalnie osamotnieni" - napisał Andrew Lloyd Webber cytowany przez agencję AP.



Nicholas Lloyd Webber był najstarszym synem twórcy muzyki do musicalu "Upiór w operze", a także kontynuatorem rodzinnych tradycji artystycznych. Zasłynął teatralną i symfoniczną wersją "Małego Księcia" opartą na książce Antoine'a de Saint-Exupéry'ego i zatytułowaną "Love, Lies and Records". Zajmowł się nie tylko komponowaniem, był też producentem muzycznym.



Z wyniszczającą chorobą zmagał się od prawie dwóch lat. Na początku tego tygodnia trafił do hospicjum, o czym poinformował na Instagramie jego ojciec. Pisząc o tym miał nadzieję, że syn "ma już za sobą najgorszy pierwszy atak zapalenia płuc, który w połączniu z rakiem jest po prostu upiorny".



By czuwać przy synu, Andrew Lloyd Webber zrezygnował z udziału w premierze swojego najnowszego musicalu "Bad Cinderella", która odbyła się w miniony czwartek na Broadwayu.