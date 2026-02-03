Najbystrzejsza aktorka w branży? Ma na koncie publikacje naukowe

Natalie Portman: kariera aktorska nie wykluczyła naukowej

Natalie Portman od początku wyróżniała się tym, że nie traktowała szkoły jak przykrego obowiązku. Edukacja była czymś naturalnym, równoległym do aktorstwa, a nie "planem awaryjnym". Nawet gdy zdobyła już popularność, konsekwentnie poszerzała wiedzę. Dzięki temu trafiła na Harvard, gdzie studiowała psychologię.

Aktorka często podkreślała się, że interesowały ją tematy związane z pracą mózgu i z chęcią poszerzała wiedzę z tego zakresu. Jej wykształcenie robi wrażenie tym bardziej gdy weźmie się pod uwagę fakt, że uczyła się wyłącznie dla własnej przyjemności. Mogła już bowiem wtedy spokojnie prowadzić życie hollywoodzkiej gwiazdy.

Natalie Portman: publikacja naukowa i nazwisko, które może zaskoczyć

Natalie Portman figuruje jako współautorka pewnej pracy naukowej i co ciekawe, nie została podpisana znanym powszechnie nazwiskiem. W publikacji pojawia się jako Natalie Hershlag, czyli tak, jak nazywała się przed karierą sceniczną. Przyjęcie nowego nazwiska miało związek z potrzebą ochrony prywatności - był to sposób na oddzielenie życia zawodowego od osobistego. Co ciekawe, "Portman" to panieńskie nazwisko babci ze strony ojca - symboliczne nawiązanie do rodzinnych korzeni.

Aktorka prowadziła badania z obszaru rozwoju poznawczego i pracy mózgu. Opisywała, jak rozwija się percepcja i myślenie, zanim człowiek w ogóle nauczy się mówić. To wszystko sprawiło, że od lat uchodzi w branży za osobę wybitnie bystrą, pracowitą i poukładaną.

Nie dziwi również fakt, że w karierze aktorskiej sięga po projekty, które często mają intrygujące tło psychologiczne. "Czarny Łabędź", "Jackie" czy "V jak Vendetta" to produkcje, w których przemiana bohaterów i głębokie emocje pełnią kluczową rolę.

